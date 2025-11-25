Cabeleireiro dos famosos recebeu mensagem assustadora antes de ser assassinado - (crédito: Reprodução/Instagram)

O assassinato brutal do cabeleireiro Roberto Silveira, conhecido como Betto Silveira, de 59 anos, causou comoção na Zona Oeste de São Paulo e tem despertado desdobramentos cada vez mais sombrios.

O corpo do profissional, que era conhecido por atender personalidades da mídia, foi encontrado sem vida dentro de sua residência na Rua Pio XI, no bairro Alto de Pinheiros, no último sábado (22).

Segundo informações divulgadas, o cabeleireiro foi localizado por uma prima e por seu sócio, que decidiram ir até o local após diversas tentativas frustradas de contato.

O cenário que encontraram chocou até os policiais militares: Betto estava no quarto, com os joelhos e punhos amarrados com fios e a boca amordaçada por uma toalha.

Havia, inclusive, marcas evidentes de agressão no corpo, incluindo hematomas nos braços, ombros e nariz, indícios que sugerem possível luta corporal antes da morte.

Investigação Policial

No entanto, a investigação que está sendo conduzida pelo 14º Distrito Policial de Pinheiros em conjunto com o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), trabalha com a possibilidade de premeditação.

Mensagem macabra

De acordo com imagens divulgadas pelo programa "Alô Você", Roberto Silveira havia recebido mensagens assustadoras dias antes de sua morte.

Um dos comentários mais inquietantes dizia: “Se algo acontecer com o meu irmão, sei que foi você!”. Em seguida, outro perfil zombou da vítima com a frase: “É essa carniça aí?”.

Dois homens suspeitos

Imagens de câmeras de segurança analisadas pela polícia mostram dois homens deixando o imóvel na manhã de sábado, horas antes do corpo ser descoberto.

A ausência de sinais de arrombamento reforça a suspeita de que o cabeleireiro pode ter conhecido os autores do crime ou os tenha deixado entrar voluntariamente.

Além da tragédia em si, o caso ganha contornos ainda mais comoventes devido à condição da mãe de Betto, uma senhora de 98 anos com mobilidade reduzida.

Ela estava dentro da casa no momento do crime, mas só percebeu algo errado no dia seguinte. Ao notar a ausência do filho e a falta de alimentos, entrou em contato com a sobrinha, que se dirigiu ao local e acionou as autoridades.

A Polícia Civil, por sua vez, afirma que todas as hipóteses estão sendo cuidadosamente investigadas e que nenhum detalhe será descartado. Até o momento, os dois suspeitos vistos nas imagens são procurados.