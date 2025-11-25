Maíra Cardi impressiona com relato de AVC após ser hospitalizada

Maíra Cardi voltou a preocupar seus seguidores ao compartilhar, nesta segunda-feira (24/11), que precisou retornar ao hospital para investigar o motivo de estar se sentindo mal há dias.

A influenciadora usou o TikTok para detalhar a bateria de exames solicitada pelos médicos, após ter passado o fim de semana enfrentando sintomas intensos.

No domingo (23), Maíra revelou que, por causa do mal-estar, precisou cancelar sua presença como madrinha em um casamento.

Segundo ela, a forte dor de cabeça que já dura três dias levantou suspeita de sinusite — mas também acendeu um alerta mais sério devido à trombofilia que possui.

“Estou superdoente. Hoje eu tenho um casamento pra ir, falei pra vocês que eu sou madrinha. Eu tinha, né? Não vou conseguir ir porque eu estou há três dias com muita dor de cabeça”, iniciou.

“Pode ser sinusite, nunca tive, mas pode ser. Mas pode não ser, porque eu tenho uma trombofilia. Então pode ser uma complicação, um AVC. Foi exatamente disso que a babá Sofia faleceu. Ela teve um AVC, começou a sentir dor de cabeça, dor de cabeça, veio com água no cérebro e ela não resistiu”, desabafou.

No entanto, já nesta segunda-feira, Maíra apareceu de máscara e explicou que o cuidado é para proteger a filha recém-nascida, Eloah, de apenas um mês, e também Sophia, de 7 anos.

Ela relatou que pegou a gripe da filha e que o quadro evoluiu para sintomas compatíveis com sinusite. “A médica passou por aqui e falou que vai analisar um quadro de sinusite, porque a gripe da Sophia, que eu peguei, ela tem toda a característica de sinusite”, contou.

A influenciadora também comentou a fragilidade do corpo no puerpério. “Como eu estou no puerpério e estou amamentando, todos os meus anticorpos, toda a minha resistência, tudo vai para o leite”, disse ela, explicando que a queda na imunidade pode ter agravado o quadro.

Diante da combinação de sintomas e do histórico de trombofilia, os médicos solicitaram diversos exames: tomografia, ressonância e angioplastia.

“Parece que eu levei uma surra, meu corpo inteiro dói, meu meu lado esquerdo todo dói, mas pode não ser nada, pode ser uma sinusite e eu estou muito cansada, muito debilitada, com sono. E estou febril também”, completou.