Virginia expõe diferença entre romance com Vini Jr. e vida com Zé Felipe - (crédito: Reprodução/Instagram)

Virginia Fonseca falou abertamente sobre os novos rumos da vida amorosa após o fim de seu casamento com Zé Felipe.

Atualmente em um relacionamento com o jogador Vini Jr., a influenciadora contou à revista Quem que tem vivido essa nova fase com mais leveza e maturidade, em contraste com o que experimentou no passado.

Aos 26 anos, Virginia reconheceu que o início da história com Zé Felipe foi marcado por intensidade e velocidade.

“Meu relacionamento com o Zé foi muito intenso. Tanto eu, quanto ele, somos muito intensos. Então, quando a gente começou foi um turbilhão (de coisas); quando eu vi, já estava grávida e casada. Não vivemos essa fase de namoro, que agora estou vivendo com o Vini”, explicou ela.

No entanto, com Vini Jr., de 25 anos, o cenário é outro. O romance foi assumido no fim de outubro e, segundo Virginia, tudo tem acontecido com mais calma.

“Nos conhecemos, ficamos conversando por um mês para depois a gente encontrar, daí começamos a namorar e agora a gente está vivendo a fase do namoro, calmo”, revelou.

Mesmo com a distância entre Brasil e Espanha, os dois têm se mantido conectados. A influenciadora, inclusive, contou que a rotina de comunicação é intensa e constante.

“A gente se liga e conversa o dia inteiro no WhatsApp. À distância tem que ser assim. Tanto eu, quanto ele, estamos dispostos a encarar esse desafio e fazer dar certo”, disse.

Virginia e Zé Felipe anunciaram o término em meio. Juntos, são pais de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.



