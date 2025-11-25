Andressa Urach rejeita Zé Felipe e debocha de desempenho na cama - (crédito: Reprodução/Instagram)

Andressa Urach voltou a causar nas redes após comentar, de forma inesperada e irônica, o término de Virginia Fonseca e Zé Felipe.

Durante participação no podcast "Sem Filtro", apresentado por Luiza Ambiel, Urach surpreendeu ao rejeitar a possibilidade de se envolver com o cantor, e fez questão de finalizar com uma cutucada afiada.

“Se a Virginia não quis, por que eu vou querer?”, disparou a famosa, deixando claro que Zé Felipe não atende aos seus critérios.

Na sequência, Andressa até elogiou o ex-casal, destacando a beleza e o sucesso de ambos, mas voltou a provocar ao sugerir uma possível falha do sertanejo na intimidade.

“Virginia é maravilhosa, bem-sucedida. O Zé Felipe é bonito, olhos claros, rico. Se a Virginia não quis é porque não chupa a manga bem”, ironizou a ex-participante de "A Fazenda".

Virginia cita diferença entre romance com Zé Felipe e Vini Jr.

Vale lembrar que, recentemente, Virginia deu declarações sobre a diferença entre sua antiga relação com Zé Felipe e o novo namoro com o jogador Vini Jr.

Segundo ela, a relação com o cantor foi marcada por muita intensidade e poucas etapas — o casal se uniu após o segundo encontro, passou a morar junto em questão de dias, e logo veio a gravidez da primeira filha.

Hoje, Virginia diz estar vivendo uma fase mais madura e tranquila. Com Vini Jr., o namoro segue em ritmo leve e estruturado.