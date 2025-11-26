A Fazenda: Creo desfere soco contra pai de Viih Tube e é expulso ao vivo

A madrugada desta quarta-feira (26) marcou um momento histórico em "A Fazenda 17".
O ator Creo Kellab foi expulso ao vivo do reality show da Record após agredir com um soco Fabiano, pai da influenciadora Viih Tube.
A decisão foi tomada por Adriane Galisteu, ainda durante a transmissão ao vivo, logo após o encerramento oficial do programa.
Foi a primeira vez que Galisteu precisou anunciar uma expulsão ao vivo, que inclusive, ficou visivelmente abalada com a gravidade da situação.
Surpreso com a decisão, Creo tentou justificar o ato e acusou Fabiano de agir com má-fé: “Foi covarde. Foi covarde e eu sou homem”, disparou o ator, inconformado com a eliminação.
A reação dentro da sede foi imediata. Tamires Assis e Toninho demonstraram revolta com a expulsão, criticando o desfecho da confusão e saindo em defesa de Creo.
Dilema familiar
Nos últimos dias, o ator já vinha enfrentando uma fase emocionalmente delicada no confinamento.
Ele foi comunicado pela produção de que sua mãe, dona Iracy, precisou ser internada e passou por uma cirurgia delicada.
Além disso, sua filha também enfrentou uma complicação de saúde, mas já se encontra fora de risco.
Creo, no entanto, decidiu permanecer no programa. “Eu tenho que ser forte. Eu não tenho nem opção”, disse aos colegas de confinamento na ocasião.
“Eu tive que ser forte para entrar, mas com um problema atípico, que eu não esperava, e agora vou ter que reaprender a lidar com isso”, desabafou o ator.
