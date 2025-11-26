A Fazenda: Creo pede R$ 50 mil ao vivo após ser expulso por agressão - (crédito: Reprodução/Record)

Expulso de "A Fazenda 17" na madrugada desta quarta-feira (26), Créo Kellab protagonizou mais um momento inesperado antes de deixar o confinamento.

Já fora da sede e a caminho da área técnica, o ator chamou Toninho Tornado para um último pedido: ajuda financeira.

“Se caso eu precisar de 50 mil por causa da minha mãe, você me empresta? Depois eu te dou!”, disse Créo, visivelmente abalado com a situação familiar.

Toninho prontamente respondeu: “Fala comigo lá”. Na sequência, o ator finalizou a conversa com um pedido rápido: “Manda [seu ADM] me seguir”.

O apelo ocorreu momentos depois da agressão contra Fabiano Moraes, pai de Viih Tube, durante a formação da Roça, o que resultou na eliminação imediata de Créo pela produção.

O episódio aconteceu ao vivo, e Adriane Galisteu foi quem comunicou a decisão, sem margem para apelação.

Dias antes da expulsão, Créo já havia demonstrado fragilidade emocional após ser comunicado pela produção sobre o delicado estado de saúde da mãe, dona Iracy.

Chorando muito, o ator compartilhou o drama pessoal com Toninho, mas optou por seguir no programa. O diagnóstico da mãe, no entanto, não foi revelado ao público.