A Fazenda: Creo pede R$ 50 mil ao vivo após ser expulso por agressão

Expulso de "A Fazenda 17" na madrugada desta quarta-feira (26), Créo Kellab protagonizou mais um momento inesperado antes de deixar o confinamento.
Já fora da sede e a caminho da área técnica, o ator chamou Toninho Tornado para um último pedido: ajuda financeira.
“Se caso eu precisar de 50 mil por causa da minha mãe, você me empresta? Depois eu te dou!”, disse Créo, visivelmente abalado com a situação familiar.
Toninho prontamente respondeu: “Fala comigo lá”. Na sequência, o ator finalizou a conversa com um pedido rápido: “Manda [seu ADM] me seguir”.
O apelo ocorreu momentos depois da agressão contra Fabiano Moraes, pai de Viih Tube, durante a formação da Roça, o que resultou na eliminação imediata de Créo pela produção.
O episódio aconteceu ao vivo, e Adriane Galisteu foi quem comunicou a decisão, sem margem para apelação.
Dias antes da expulsão, Créo já havia demonstrado fragilidade emocional após ser comunicado pela produção sobre o delicado estado de saúde da mãe, dona Iracy.
Chorando muito, o ator compartilhou o drama pessoal com Toninho, mas optou por seguir no programa. O diagnóstico da mãe, no entanto, não foi revelado ao público.
Antes de sair da sede, o Creo pediu pro Toninho emprestar 50 mil para ajudar a mãe dele.— ?α??α??α #AFazenda17 (@hadtuiita) November 26, 2025
Não vou mentir, isso cortou meu coração.
Independente do que aconteceu, é muito triste. pic.twitter.com/OvLxhahiJK
