Andressa Urach expõe intimidade com famoso e garante: 'Pior que o Neymar'

Em entrevista ao podcast "Sem Filtro", apresentado por Luiza Ambiel, Andressa Urach surpreendeu ao comentar antigos affairs com famosos.
A influenciadora de 38 anos não poupou sinceridade ao relembrar encontros com Neymar e Jesus Luz, ambos descritos por ela como insatisfatórios.
“Eu já fiquei com ele e ele foi um coelhinho também, foi muito rápido. Ele é lindo, maravilhoso, querido… mas foi muito rápido”, afirmou Urach sobre Jesus Luz.
Ela, inclusive, considerou o desempenho do ex-namorado de Madonna ainda mais frustrante que o do craque da Seleção Brasileira.
“O Jesus foi pior que o Neymar ainda. O Neymar ainda deu umas duas pedaladas. O Jesus só deu uma. Fiquei decepcionada. Eu nada. Fui embora puta, com dor de cabeça. Triste.”
Ainda no bate-papo, Andressa criticou a postura de muitos homens em momentos íntimos, destacando o desinteresse em proporcionar prazer às mulheres.
“O Neymar ainda deu umas duas pedaladas. Às vezes o homem só quer satisfazer ele mesmo, não pensa no prazer da mulher”, apontou.
Segundo ela, os episódios aconteceram há anos, em um período marcado por menos acesso à informação e diálogo sobre sexualidade.
“Faz muitos anos e naquela época tinha menos internet, menos informação. Pelo amor de Deus, né? Se o cara não vem com uma boa linguiça para a mulher chupar, pelo menos chupe uma manga boa. Dá uma aliviada antes”, finalizou.
