Viviane Araújo expõe reação do marido sobre cenas com Belo em novela

Viviane Araújo comentou sobre seu retorno às telinhas da TV Globo e como o seu marido, Guilherme Militão, reagiu ao descobrir que ela contracenaria com Belo, seu ex-namorado.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Em entrevista à colunista Fábia Oliveira, a atriz e rainha de bateria do Salgueiro revelou detalhes de sua personagem Consuelo, que marca seu retorno em "Três Graças", a nova novela das nove da Globo.
A trama também contará com a participação do cantor Belo, com quem Viviane teve um relacionamento no passado.
Sobre sua personagem, ela contou: “A Consuelo é uma mulher forte, que tem esse poder de ajudar as pessoas. Ela vai entrar na trama pra ajudar o personagem do Misael [interpretado por Belo], que está no fundo do poço com a perda da mulher e se entregando ao alcoolismo.”
A atriz ainda adiantou: “Eles tiveram uma história no passado e ela vai tentar reerguer esse homem.”
Trabalho é trabalho
A parceria com o ex-namorado foi discutida em casa, mas não gerou desconforto com seu atual marido, Guilherme Militão. “A gente conversou. É um trabalho. Ele [o marido] me apoia e entendeu… A gente se apoia sempre”, afirmou.
Saiba Mais
- Mariana Morais De Minas Gerais para os EUA: Matheus Lucas conquista a internet com humor e olhar real de um imigrante brasileiro
- Mariana Morais Entenda como 2026 pode mexer com o lado financeiro de estrelas como Sabrina Sato e Anitta
- Mariana Morais Andressa Urach expõe intimidade com famoso e garante: 'Pior que o Neymar'
- Mariana Morais Andressa Urach fala sobre parte íntima de Vini Jr. e faz alerta à Virginia
- Mariana Morais A Fazenda: Creo pede R$ 50 mil ao vivo após ser expulso por agressão
- Mariana Morais A Fazenda: Creo desfere soco contra pai de Viih Tube e é expulso ao vivo