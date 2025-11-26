Viviane Araújo expõe reação do marido sobre cenas com Belo em novela - (crédito: Instagram)

Viviane Araújo comentou sobre seu retorno às telinhas da TV Globo e como o seu marido, Guilherme Militão, reagiu ao descobrir que ela contracenaria com Belo, seu ex-namorado.

Em entrevista à colunista Fábia Oliveira, a atriz e rainha de bateria do Salgueiro revelou detalhes de sua personagem Consuelo, que marca seu retorno em "Três Graças", a nova novela das nove da Globo.

A trama também contará com a participação do cantor Belo, com quem Viviane teve um relacionamento no passado.

Sobre sua personagem, ela contou: “A Consuelo é uma mulher forte, que tem esse poder de ajudar as pessoas. Ela vai entrar na trama pra ajudar o personagem do Misael [interpretado por Belo], que está no fundo do poço com a perda da mulher e se entregando ao alcoolismo.”

A atriz ainda adiantou: “Eles tiveram uma história no passado e ela vai tentar reerguer esse homem.”

Trabalho é trabalho

A parceria com o ex-namorado foi discutida em casa, mas não gerou desconforto com seu atual marido, Guilherme Militão. “A gente conversou. É um trabalho. Ele [o marido] me apoia e entendeu… A gente se apoia sempre”, afirmou.