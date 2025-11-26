Aos 40 anos, Mari Bridi exibe barriga definida e impressiona com boa forma - (crédito: Reprodução/Instagram)

Mari Bridi usou as redes sociais nesta quarta-feira (26) para mostrar os resultados de sua rotina de treinos, compartilhando cliques com a barriga à mostra.

Aos 40 anos, a atriz confessou que nunca teve paixão por atividades físicas, mas decidiu priorizar a saúde.

“Nunca foi fácil, muito menos natural pra mim! É sofrido, não é algo que eu acordo amando fazer e tudo bem. É o famoso: vai na raiva, mas vai!”, escreveu Mari no Instagram.

Segundo ela, a motivação para manter a disciplina com os treinos vai além da estética. “Porque quero ter força para brincar com meus filhos, disposição no meu dia a dia e energia para ser quem eu preciso ser!”, explicou.

“Uma sagitariana agitada tem energia de sobra, né?!”, brincou. A artista, inclusive, celebrou a resposta do corpo após meses de dedicação:

“Meu corpo de 40 anos responde ativamente quando eu escolho cuidar dele, provando que não tem isso de idade, não!”

Ela contou que está nessa jornada desde dezembro do ano passado e que só recentemente teve um despertar mais profundo:

“Demorei um pouco, né?! E estou nesse processo de construção desde dezembro do ano passado! Mas agora eu caiu a ficha que saúde se constrói dia após dia.”

Por fim, Mari deixou uma mensagem inspiradora aos seguidores: “Força, saúde e desempenho não aparecem de um dia pro outro. Mas aparecem quando eu apareço por mim! E pra vocês? Como tem sido essa jornada? E finalmente entendi que não é sobre amar treinar! É sobre amar a vida que eu quero viver!”.