Sonia Abrão expõe resposta de José Loreto após polêmica sobre Chorão

Sonia Abrão não escondeu sua insatisfação com a escolha de José Loreto para dar vida a seu primo, o saudoso cantor Chorão, na cinebiografia inspirada no vocalista do Charlie Brown Jr., morto em 2013.

A apresentadora falou sobre o assunto durante participação no podcast “Na Telinha Talk”, exibido na última segunda-feira (24/11).

Apesar do longa já estar finalizado, Sonia reforçou sua opinião sobre a escalação.

“Ele sabe que eu não sou a favor da escalação dele para viver o Chorão. O filme já está pronto. Eu só acho que não, sabe? Porque eu não sinto…”, declarou.

Ela ainda compartilhou uma lembrança curiosa com a irmã:

“Engraçado, mas antes dele ser escalado, existia a história do filme, a minha irmã sempre achou que o José Loreto seria o Alexandre. Ela foi a primeira pessoa a pensar nele, eu falei: ‘Você está louca’. ‘Mas ele é a cara dele’. Eu falei: ‘Pelo amor de Deus, não tem nada a ver não’”, contou.

Apesar de não se identificar com a escolha do ator para interpretar o primo, Sonia revelou que pretende conferir o resultado final nas telonas.

O filme é baseado no livro “Se não eu, quem vai fazer você feliz? Minha história de amor com Chorão”, escrito por Graziela Gonçalves, viúva do cantor.

Segundo ela, Loreto chegou a enviar uma mensagem tentando convencê-la a assistir à produção.

“Ele estava falando hoje: ‘Ainda bem que a Sonia não era produtora de elenco, por que senão, eu estava fora. Aí que ele me mandou um recado, ele disse: ‘Olha, Sonia, primeiro veja o filme, vê minha interpretação’”.

A apresentadora também revelou já ter se manifestado diretamente ao ator.

“Eu já tinha falado com ele também, mandado mensagem, falado que não vejo, não sinto, não gostaria, não concordo, mas eu queria ver o filme porque a interpretação supera a aparência. A gente já viu muito isso em filme”, afirmou.

Loreto, por sua vez, parece ter levado o papel a sério. “E ele falou: Eu incorporei, eu incorporei”, disse Sonia, destacando ainda que o ator demonstrava estar completamente imerso no personagem.

“E a hora que ele se despediu de mim nessa gravação que ele mandou o áudio, ele já estava com o tom de voz e estava fazendo gestos sabe? De repente pode algo acontecer”, concluiu.