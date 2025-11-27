Vidente sugere exorcismo a Neymar após 'prever' amarração

Neymar só deve voltar a atuar na reta final do Brasileiro - (crédito: Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

Neymar enfrenta mais uma fase turbulenta na carreira. Em meio à pressão pela permanência do Santos na Série A e às especulações de uma possível saída do clube, o jogador agora lida com uma nova lesão no menisco do joelho esquerdo.

O tratamento ao qual será submetido deve afastá-lo dos gramados por um longo período, e a previsão é de que ele não volte a atuar profissionalmente em 2025.

Segundo Márcia Sensitiva, porém, os problemas físicos de Neymar não têm origem apenas no corpo. Para a vidente, há uma influência espiritual negativa rondando o camisa 10.

Em participação no programa "Melhor da Tarde", ela afirmou que o atleta estaria cercado por más energias.

“O Neymar é magiadíssimo! Magiadíssimo! Ele vai, quebra, aí ele fica bom, ele quebra de novo. Isso não é normal, mas sabe o que é isso? É uma amarração”, declarou.

Márcia, inclusive, reforçou que, na visão dela, as contusões recorrentes ultrapassam qualquer explicação comum.

“Olho gordo não quebra perna, não quebra braço, não quebra ossos. Olho gordo, você perde só dinheiro, né? Certeza que esse menino está amarradão”, disparou a espiritualista.

Para reverter esse cenário, Márcia sugeriu que o jogador recorra a uma prática religiosa específica: o Exorcismo de São Bento, conhecido por combater forças negativas.

“Tem que fazer alguma coisa, um exorcismo de São Bento nesse menino, porque não vai. São Bento é um grande exorcista. Ele pode ir numa igreja fazer, eu sei fazer. É um banho de São Bento”, recomendou.