Maria Gadú 'tira' Luiza Possi do armário após suposto apoio a Bolsonaro

A cantora Maria Gadú, de 38 anos, surpreendeu os seguidores ao revelar, por meio das redes sociais, que viveu um relacionamento amoroso com a também cantora Luiza Possi, de 41.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Em um comentário feito em uma publicação da filha de Zizi Possi, Gadú ainda deixou claro que se arrepende do envolvimento.
O episódio começou após Luiza compartilhar um vídeo com uma reflexão espiritual, mencionando fé em Deus e livramentos.
A publicação, no entanto, foi interpretada por muitos como um possível aceno de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi nesse contexto que Maria Gadú decidiu comentar com uma mensagem direta.
"Glória a Deus. Ore por nós, que Ele perdoe. Pelo tempo que passamos juntas, os pecados", iniciou. Na sequência, ela continuou com um tom mais incisivo:
"As mentiras que contastes dizendo que era mentira, Deus é misericordioso. Se te perdoou, vai me perdoar também. O tempo que namoramos foi um erro, hoje percebi isso com tanta fé", escreveu. E finalizou com: "Que o passado nos abandone. Amém."
Até então, o romance entre as duas artistas não era de conhecimento público. Maria Gadú, que é abertamente lésbica, está atualmente casada com a artista Ana Paula Popi, com quem tem uma filha chamada Alice, de 2 anos.
Já Luiza Possi mantém, desde 2017, uma união com o diretor de televisão Cris Gomes, com quem tem dois filhos.
Saiba Mais
- Mariana Morais Vidente sugere exorcismo a Neymar após 'prever' amarração
- Mariana Morais Sonia Abrão expõe resposta de José Loreto após polêmica sobre Chorão
- Mariana Morais Aos 40 anos, Mari Bridi exibe barriga definida e impressiona com boa forma
- Mariana Morais Viviane Araújo expõe reação do marido sobre cenas com Belo em novela
- Mariana Morais De Minas Gerais para os EUA: Matheus Lucas conquista a internet com humor e olhar real de um imigrante brasileiro
- Mariana Morais Entenda como 2026 pode mexer com o lado financeiro de estrelas como Sabrina Sato e Anitta