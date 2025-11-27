Maria Gadú 'tira' Luiza Possi do armário após suposto apoio a Bolsonaro - (crédito: Reprodução/Divulgação)

A cantora Maria Gadú, de 38 anos, surpreendeu os seguidores ao revelar, por meio das redes sociais, que viveu um relacionamento amoroso com a também cantora Luiza Possi, de 41.

Em um comentário feito em uma publicação da filha de Zizi Possi, Gadú ainda deixou claro que se arrepende do envolvimento.

O episódio começou após Luiza compartilhar um vídeo com uma reflexão espiritual, mencionando fé em Deus e livramentos.

A publicação, no entanto, foi interpretada por muitos como um possível aceno de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi nesse contexto que Maria Gadú decidiu comentar com uma mensagem direta.

"Glória a Deus. Ore por nós, que Ele perdoe. Pelo tempo que passamos juntas, os pecados", iniciou. Na sequência, ela continuou com um tom mais incisivo:

"As mentiras que contastes dizendo que era mentira, Deus é misericordioso. Se te perdoou, vai me perdoar também. O tempo que namoramos foi um erro, hoje percebi isso com tanta fé", escreveu. E finalizou com: "Que o passado nos abandone. Amém."

Até então, o romance entre as duas artistas não era de conhecimento público. Maria Gadú, que é abertamente lésbica, está atualmente casada com a artista Ana Paula Popi, com quem tem uma filha chamada Alice, de 2 anos.

Já Luiza Possi mantém, desde 2017, uma união com o diretor de televisão Cris Gomes, com quem tem dois filhos.



