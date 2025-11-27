Filha de Kelly Key perde 20 kg e impressiona com antes e depois do bumbum - (crédito: Reprodução/Instagram)

Suzanna Freitas voltou a ser assunto nas redes sociais ao revelar que passou por um procedimento estético para recuperar a harmonia dos glúteos após uma drástica perda de peso.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A filha da cantora Kelly Key contou que, depois de emagrecer mais de 26 quilos, passou a ouvir comentários frequentes sobre a mudança no corpo.

“Desde que perdi mais de 10 quilos, todo mundo falava: ‘Ih, tá ficando magra demais, hein? Vai ficar sem bunda’. E era verdade, gente. Eu sempre dizia: ‘Não dá para ter o melhor dos dois mundos’. Mas hoje eu vou mostrar que dá, sim”, desabafou.

A jovem explicou que decidiu investir em um remodelamento glúteo, procedimento menos invasivo do que uma cirurgia tradicional, que busca realçar o contorno e a firmeza da região com naturalidade.

Segundo o médico responsável, Dr. Márcio Walace, a proposta é reestabelecer o equilíbrio estético do corpo sem exageros.

“É um procedimento, não cirurgia. Na cirurgia, geralmente volumiza mais. No remodelamento, buscamos devolver a harmonia do corpo, deixar o bumbum mais bonito, empinado, arredondado, com naturalidade e sem grandes volumes”, detalhou o especialista.

Para atingir o resultado desejado, Suzanna recebeu aplicação de ácido hialurônico, responsável pelo contorno e leve projeção, e bioestimuladores de colágeno, que atuam melhorando a firmeza, flacidez e aparência da celulite.

Após a sessão, ela fez questão de dividir com seus seguidores a experiência positiva com o tratamento.

“Acabei de sair, já tô indo pra casa. Vida normal! Foi muito tranquilo, mais do que eu imaginava. E o resultado… ficou bem bonito. Meu bumbum tá redondinho, projetado, bem natural. Tô impactada!”, comemorou.