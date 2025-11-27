Faustão impressiona com aparência em foto inédita publicada pelo filho - (crédito: Reprodução/Instagram)

Faustão reapareceu nas redes sociais com um sorriso de orelha a orelha e feliz da vida durante um momento especial ao comemorar os 24 anos de união com Luciana Cardoso.

A celebração íntima aconteceu na companhia dos filhos do casal, João Silva e Rodrigo, e foi registrada com uma foto compartilhada nas redes sociais.

“Comemorando os 24 anos de união das pessoas que mais amo nesta vida!”, escreveu João na legenda do clique familiar publicado no Instagram na noite desta quarta-feira (26).

A imagem, no entanto, não contou com a presença de Lara Silva, filha de Faustão com Magda Colares. Mesmo assim, a publicação foi suficiente para emocionar o público e diversos famosos.

Tata Werneck reagiu: “Família linda e que alegria imensa ver seu pai bem”. Eliana também deixou um comentário carinhoso: “Que emoção ver essa foto, João! Em família tudo fica melhor! Viva o amor destes pais tão queridos”. Angélica resumiu em poucas palavras: “Família amada”.

Outros artistas também demonstraram alegria pelo momento. “Que coisa boa ver essa família”, vibrou Marcos Mion.

Sonia Abrão destacou a importância do reencontro: “Ah, isso não tem preço!!! Que maravilha poder comemorar! Um brinde ao amor à família e à vida”. Fafá de Belém completou: “Muito amor e saúde”.

A celebração vem após um período delicado para o apresentador. Faustão ficou internado por três meses entre maio e agosto devido a uma infecção bacteriana com sepse.

Nesse intervalo, passou por um transplante de fígado e, mais tarde, por um retransplante renal, ambos realizados no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

Vale lembrar que, em agosto de 2023, ele já havia enfrentado um transplante de coração em decorrência de um quadro de insuficiência cardíaca.

Posteriormente, em fevereiro de 2024, foi para realizar o transplante de rim.