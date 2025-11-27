Repórter da Globo quebra o silêncio após ser agredida ao vivo por torcedor

Repórter da Globo é agredida ao vivo por Flamenguistas - (crédito: TV Globo)

Duda Dalponte, jornalista da TV Globo, passou por um episódio lamentável enquanto realizava uma entrada ao vivo no "Jornal Hoje", nesta quarta-feira (26).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A repórter estava no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, cobrindo o embarque da delegação do Flamengo rumo a Lima, no Peru, quando foi agredida com puxões de cabelo por torcedores.

Cercada por flamenguistas durante a transmissão, Duda foi alvo de três puxões consecutivos. O último foi mais forte e aconteceu enquanto ela se despedia da audiência.

A jornalista chegou a se virar, visivelmente incomodada, em direção ao agressor. A imagem foi exibida ao vivo, antes do corte da câmera.

Pronunciamento

Mais tarde, Duda se manifestou nas redes sociais e explicou como percebeu o que estava acontecendo. "Na primeira vez que puxaram, achei que tinha sido sem querer, a gente está acostumada a fazer essas coisas com torcida e às vezes tem empurra-empurra, tem uma muvuca, que é normal", relatou.

Contudo, ao sentir o segundo puxão, ela percebeu que se tratava de um ato intencional. Na terceira ocorrência, virou-se na tentativa de identificar o responsável.

"Conversei com alguns torcedores, mas a gente não encontrou quem estava fazendo aquilo", afirmou. A jornalista também compartilhou que já enfrentou outras situações desconfortáveis na profissão. "Já levei banho de bebida e tinta", contou.

Apesar disso, Duda fez questão de destacar os limites entre empolgação e desrespeito.

"Mas tem algumas coisas que não são brincadeira, que não são só empolgação. Tem algumas coisas que são agressão e o que aconteceu hoje foi uma agressão, é uma situação lamentável, fiquei muito triste por ter vivido isso", declarou.

Por fim, ela fez um apelo por mais respeito aos profissionais da imprensa, especialmente às mulheres.

"Espero que não se repita mais, que sirva de aprendizado para que essas pessoas que falta com respeito com jornalistas na rua que estão trabalhando, principalmente com mulheres, se toquem de alguma forma", concluiu.