Aos 29 anos, atriz amputa segunda perna após se machucar jogando futebol - (crédito: Reprodução/Instagram)

Durante sua recuperação na casa dos pais, a atriz Ruth Codd, de 29 anos, usou o TikTok para anunciar, com bom humor, que passou por uma segunda amputação abaixo do joelho.

Conhecida pelo público por atuar no filme "Como Treinar o Seu Dragão" (2025) e por papéis de destaque em "A Queda da Casa de Usher" e "Clube da Meia-noite", a irlandesa surpreendeu seguidores ao compartilhar o novo momento de sua vida.

A decisão médica decorre de complicações que começaram quando Codd era adolescente. Aos 15 anos, ela sofreu uma lesão enquanto jogava futebol.

A primeira cirurgia não cicatrizou como esperado, exigindo novas intervenções e deixando sequelas permanentes, incluindo dores crônicas intensas.

Aos 23 anos, ela amputou a perna direita; agora, passou pelo mesmo procedimento na perna esquerda.

No entanto, na legenda do vídeo, a atriz manteve o tom descontraído: “Sem pernas, quem se importa?”, acrescentando a hashtag #paralimpíadas2026.

No registro gravado da casa dos pais, Codd contou que está adaptando a rotina após a cirurgia.

"Tenho boas e más notícias: as boas são que estou de volta fazendo TikToks na casa dos meus pais. As más notícias são que não poderei fazer na frente daquele lindo papel de parede com flores porque não estou conseguindo acessar o andar de cima", explicou.

Em seguida, detalhou: "Eu acabei de fazer minha segunda amputação abaixo do joelho, então essa parte da casa não está disponível no momento".

A atriz, inclusive, mostrou uma parte da cadeira de rodas que tem utilizado durante o pós-operatório. "Esse é o meu novo 'automóvel'. Eu gosto de chamá-la [a cadeira] de Tony Gordo. Ela tem uma velocidade de 'absolutamente nada', especialmente se há escadas envolvidas."