Ivete Sangalo manteve término escondido por 6 meses, diz colunista

Ivete Sangalo e Daniel Cady confirmaram, nesta quinta-feira (27), que não estão mais juntos após 17 anos de relacionamento.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O ex-casal surpreendeu o público nesta quinta-feira (27) ao anunciar o término do casamento, mas fontes próximas garantem que o rompimento já havia ocorrido há cerca de seis meses.
A informação foi revelada pelo jornalista Erlan Bastos, que afirmou que o casal tentou preservar a privacidade e trabalhou discretamente em uma possível reconciliação nesse período.
Segundo pessoas próximas, não houve desentendimento ou traição. A decisão teria vindo após uma fase de reflexão, com direito até a viagens solitárias por parte da artista baiana.
Ivete e Daniel sempre mantiveram uma postura reservada sobre a vida conjugal, o que justifica o choque dos fãs e amigos próximos.
A separação, agora confirmada, marca o fim de uma união que sempre foi discreta aos olhos do público.
Saiba Mais
- Mariana Morais Aos 29 anos, atriz amputa segunda perna após se machucar jogando futebol
- Mariana Morais Anthony Carrera lança releitura de 'Canción del Mariachi' e fortalece presença internacional
- Mariana Morais Repórter da Globo quebra o silêncio após ser agredida ao vivo por torcedor
- Mariana Morais Faustão impressiona com aparência em foto inédita publicada pelo filho
- Mariana Morais Live de Geraldo Luís com o astrólogo Val Couto vira destaque após sucesso de audiência
- Mariana Morais Filha de Kelly Key perde 20 kg e impressiona com antes e depois do bumbum