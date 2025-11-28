Ivete Sangalo manteve término escondido por 6 meses, diz colunista - (crédito: Reprodução/Instagram)

Ivete Sangalo e Daniel Cady confirmaram, nesta quinta-feira (27), que não estão mais juntos após 17 anos de relacionamento.

O ex-casal surpreendeu o público nesta quinta-feira (27) ao anunciar o término do casamento, mas fontes próximas garantem que o rompimento já havia ocorrido há cerca de seis meses.

A informação foi revelada pelo jornalista Erlan Bastos, que afirmou que o casal tentou preservar a privacidade e trabalhou discretamente em uma possível reconciliação nesse período.

Segundo pessoas próximas, não houve desentendimento ou traição. A decisão teria vindo após uma fase de reflexão, com direito até a viagens solitárias por parte da artista baiana.

Ivete e Daniel sempre mantiveram uma postura reservada sobre a vida conjugal, o que justifica o choque dos fãs e amigos próximos.

A separação, agora confirmada, marca o fim de uma união que sempre foi discreta aos olhos do público.