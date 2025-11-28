Após cravar separação de Ivete, vidente faz previsão sombria para Claudia Leitte - (crédito: Reprodução/Instagram)

Conhecida por suas previsões envolvendo celebridades, Lene Sensitiva voltou a chamar atenção após o recente anúncio do término do casamento de Ivete Sangalo e Daniel Cady.

A médium já havia antecipado a separação meses antes da confirmação pública feita pelo casal na última quinta-feira (27), por meio de uma nota conjunta publicada nas redes sociais.

A revelação da sensitiva ocorreu ainda em abril, quando ela afirmou que o fim do relacionamento de Ivete se daria de forma turbulenta.

"Solteira! Ivete Sangalo se separa com muita polêmica, muita polêmica. Eu vejo a Ivete e ele se separando, e a Ivete vivendo outras formas de amor. Igual a Fernanda Souza. Ela teve o Thiaguinho e tudo e ela quis viver outra forma de amor. Será o mesmo caso da Ivete Sangalo", declarou Lene na ocasião.

Mas Ivete não foi a única artista mencionada por ela. Durante uma entrevista concedida ao programa “Chupim”, da Rádio Metropolitana, Lene também fez previsões envolvendo o casamento de Claudia Leitte com o empresário Márcio Pedreira, com quem a cantora está há quase duas décadas.

“Falando na Claudia Leitte eu já ia trazer essa previsão para ela, ela também vai se separar e é um escândalo! Vai ter separação, a Claudia Leitte vai se separar e é um escândalo envolvendo a parte dele”, revelou.

A afirmação causou repercussão entre os fãs das artistas, já que Claudia e Márcio estão juntos há 19 anos e sempre mantiveram uma imagem discreta em relação à vida pessoal.