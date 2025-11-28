InícioColunistas#Mariana Morais
EITA!

Após cravar separação de Ivete, vidente faz previsão sombria para Claudia Leitte

Relacionamento da cantora com Márcio Pedreira pode estar em jogo

Após cravar separação de Ivete, vidente faz previsão sombria para Claudia Leitte - (crédito: Reprodução/Instagram)
Após cravar separação de Ivete, vidente faz previsão sombria para Claudia Leitte - (crédito: Reprodução/Instagram)

Conhecida por suas previsões envolvendo celebridades, Lene Sensitiva voltou a chamar atenção após o recente anúncio do término do casamento de Ivete Sangalo e Daniel Cady.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A médium já havia antecipado a separação meses antes da confirmação pública feita pelo casal na última quinta-feira (27), por meio de uma nota conjunta publicada nas redes sociais.

A revelação da sensitiva ocorreu ainda em abril, quando ela afirmou que o fim do relacionamento de Ivete se daria de forma turbulenta.

"Solteira! Ivete Sangalo se separa com muita polêmica, muita polêmica. Eu vejo a Ivete e ele se separando, e a Ivete vivendo outras formas de amor. Igual a Fernanda Souza. Ela teve o Thiaguinho e tudo e ela quis viver outra forma de amor. Será o mesmo caso da Ivete Sangalo", declarou Lene na ocasião.

Mas Ivete não foi a única artista mencionada por ela. Durante uma entrevista concedida ao programa “Chupim”, da Rádio Metropolitana, Lene também fez previsões envolvendo o casamento de Claudia Leitte com o empresário Márcio Pedreira, com quem a cantora está há quase duas décadas.

“Falando na Claudia Leitte eu já ia trazer essa previsão para ela, ela também vai se separar e é um escândalo! Vai ter separação, a Claudia Leitte vai se separar e é um escândalo envolvendo a parte dele”, revelou.

A afirmação causou repercussão entre os fãs das artistas, já que Claudia e Márcio estão juntos há 19 anos e sempre mantiveram uma imagem discreta em relação à vida pessoal. 

 

 

 

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 28/11/2025 09:16
SIGA
x