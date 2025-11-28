Kayky Brito se pronuncia sobre novo acidente grave: 'Não usei capacete' - (crédito: Reprodução/Instagram)

Dois anos após se recuperar de um atropelamento grave no Rio de Janeiro, o ator Kayky Brito voltou a preocupar os fãs ao sofrer um novo acidente — desta vez, ao cair de bicicleta.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em um vídeo publicado nesta quinta-feira (27) nos Stories de seu Instagram, o artista atualizou seu estado de saúde e agradeceu o apoio que recebeu após o ocorrido.

"Oi, passando aqui para demonstrar minha gratidão, eu recebi algumas mensagens de pessoas dizendo: 'Espero que esteja bem'. Algumas pessoas dizendo: 'Use capacete'. Eu fui uma vida usando capacete, eu uso capacete, mas, dessa vez, eu não usei, aconteceu o que aconteceu, eu levei alguns pontos na cabeça", declarou o ator, que apareceu visivelmente bem, apesar do susto.

Kayky, irmão da também atriz Sthefany Brito, refletiu sobre os imprevistos da vida e como esse episódio foi um exemplo disso.

“Nunca caio de bicicleta, mas a rua proporciona isso, destrezas e emoções, e eu passei por isso mais uma vez. Estou bem, estou vivo. Obrigado pelo carinho e apoio de todos, um beijo e gratidão”, completou.

O incidente relembra o acidente anterior vivido pelo ator em 2023, quando ele foi atropelado enquanto tentava atravessar uma avenida para chegar ao carro.

Na ocasião, Kayky passou por cirurgias, ficou internado na UTI e precisou utilizar ventilação mecânica durante parte da recuperação.