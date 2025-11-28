Bumbum de milhões: Vivi Fernandez abre o jogo sobre procedimento que virou febre entre celebridades - (crédito: Divulgação)

A atriz e influenciadora Vivi Fernandez revelou o tratamento estético que vem realizando para manter o bumbum firme, redondinho e com a pele mais lisinha — um procedimento que já se tornou o queridinho entre celebridades que buscam resultados naturais sem intervenção cirúrgica.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Vivi faz o tratamento na Clínica Dr. Verginelli, em São Paulo, combinando bioestimuladores de colágeno e ácido hialurônico, técnicas avançadas da medicina estética voltadas para melhoria da textura, sustentação e harmonização do contorno corporal.

Segundo ela, as fotos divulgadas são do pós-tratamento, mostrando a evolução do cuidado contínuo.

“Eu já tenho o bumbum grande e redondinho. O procedimento é para melhorar a pele, deixar tudo mais lisinha e firme. E claro — precisa treinar!”, explicou.

Os bioestimuladores ajudam a estimular a produção de colágeno e melhorar a qualidade da pele, enquanto o ácido hialurônico confere acabamento e harmonização à região.

A combinação dos produtos e da técnica vem sendo apontada por especialistas como um avanço na medicina estética, especialmente para quem busca firmeza, contorno e melhora da textura sem recorrer a cirurgias.