Bumbum de milhões: Vivi Fernandez abre o jogo sobre procedimento que virou febre entre celebridades

A atriz e influenciadora Vivi Fernandez revelou o tratamento estético que vem realizando para manter o bumbum firme, redondinho e com a pele mais lisinha — um procedimento que já se tornou o queridinho entre celebridades que buscam resultados naturais sem intervenção cirúrgica.
Vivi faz o tratamento na Clínica Dr. Verginelli, em São Paulo, combinando bioestimuladores de colágeno e ácido hialurônico, técnicas avançadas da medicina estética voltadas para melhoria da textura, sustentação e harmonização do contorno corporal.
Segundo ela, as fotos divulgadas são do pós-tratamento, mostrando a evolução do cuidado contínuo.
“Eu já tenho o bumbum grande e redondinho. O procedimento é para melhorar a pele, deixar tudo mais lisinha e firme. E claro — precisa treinar!”, explicou.
Os bioestimuladores ajudam a estimular a produção de colágeno e melhorar a qualidade da pele, enquanto o ácido hialurônico confere acabamento e harmonização à região.
A combinação dos produtos e da técnica vem sendo apontada por especialistas como um avanço na medicina estética, especialmente para quem busca firmeza, contorno e melhora da textura sem recorrer a cirurgias.
