Rayane descobre ao vivo que Belo será par romântico de Viviane em novela

Após ser eliminada de "A Fazenda 17", Rayane Figliuzzi foi surpreendida com uma notícia inusitada durante sua participação na "Cabine de Descompressão", exibida na madrugada desta sexta-feira (28).
Durante o bate-papo com Lucas Selfie, a influenciadora descobriu que seu namorado, o cantor Belo, vai contracenar como par romântico da ex-mulher Viviane Araújo na novela da Globo, "Três Graças".
No programa, Lucas começou com uma atualização sobre o relacionamento da ex-peoa:
“Vou te dar uma notícia boa, seu namoro está firme e forte. Postou até fotinha hoje para você, eu acho que ele não pode postar mutirão, por motivos óbvios [contrato com a Globo]”, brincou o apresentador.
Em seguida, soltou a bomba: “Tá bombando a novela e vai fazer par advinha com quem? Mais improvável do mundo, chuta, campeã da Fazenda”.
Ao ouvir a revelação, Rayane reagiu com espanto. “Viviane Araújo? Mentira! Ah, mas não tem problema”, disparou ela, com cara de quem ouviu e não gostou.
????Lucas Selfie revela pra Rayane que Belo vai fazer par romântico com Viviane Araujo, ex-mulher do cantor. #CabineDeDescompressão pic.twitter.com/6hNFraDwao— Central Reality (@centralreality) November 28, 2025
