Rayane descobre ao vivo que Belo será par romântico de Viviane em novela - (crédito: Record/Instagram)

Após ser eliminada de "A Fazenda 17", Rayane Figliuzzi foi surpreendida com uma notícia inusitada durante sua participação na "Cabine de Descompressão", exibida na madrugada desta sexta-feira (28).

Durante o bate-papo com Lucas Selfie, a influenciadora descobriu que seu namorado, o cantor Belo, vai contracenar como par romântico da ex-mulher Viviane Araújo na novela da Globo, "Três Graças".

No programa, Lucas começou com uma atualização sobre o relacionamento da ex-peoa:

“Vou te dar uma notícia boa, seu namoro está firme e forte. Postou até fotinha hoje para você, eu acho que ele não pode postar mutirão, por motivos óbvios [contrato com a Globo]”, brincou o apresentador.

Em seguida, soltou a bomba: “Tá bombando a novela e vai fazer par advinha com quem? Mais improvável do mundo, chuta, campeã da Fazenda”.

Ao ouvir a revelação, Rayane reagiu com espanto. “Viviane Araújo? Mentira! Ah, mas não tem problema”, disparou ela, com cara de quem ouviu e não gostou.