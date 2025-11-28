Vini Jr. surpreende Virginia com presente para celebrar 1 mês de namoro

A sexta-feira (28) começou repleta de carinho para Virginia Fonseca, de 26 anos. A influenciadora digital foi surpreendida pelo namorado, o jogador Vini Jr., de 25, com um gesto romântico em comemoração ao primeiro mês de relacionamento do casal.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Logo ao abrir a porta do quarto, a empresária deu de cara com uma cesta de café da manhã e um buquê de rosas vermelhas de tirar o fôlego, presentes que foram enviados por Vini.
Ao compartilhar o momento com os seguidores, ela escreveu: “Hoje acordei sendo mimada pelo meu amor! 1° mês de muitos que virão, se Deus quiser! Te amoo”.
A surpresa ainda veio acompanhada de um cartão escrito à mão pelo craque, que não economizou nas palavras de afeto.
“Vi, é o primeiro de muitos pela frente! Espero que esteja sendo feliz, assim como você está me fazendo! Te amo e saudades”, dizia o bilhete, revelado por Virginia nas redes.
Nas imagens publicadas, ela aparece segurando o buquê diante de sua árvore de Natal, com o filho caçula, José Leonardo, de 1 ano, nos braços.
Nos comentários, Vini Jr. também fez questão de reforçar o clima apaixonado: “Te amo e que seja o primeiro de muitos”, escreveu.
Os fãs, inclusive, celebraram a felicidade do casal. “Virginia sendo amada em voz altíssima!!”, disse uma internauta. “Toda felicidade do mundo pra vocês, fofinhos”, desejou outra. “É nítida a felicidade que seu olhar transmite”, completou mais uma seguidora.
Saiba Mais
- Mariana Morais Rayane descobre ao vivo que Belo será par romântico de Viviane em novela
- Mariana Morais Bumbum de milhões: Vivi Fernandez abre o jogo sobre procedimento que virou febre entre celebridades
- Mariana Morais Antes do fim: relembre os altos e baixos de Ivete Sangalo e Daniel
- Mariana Morais Kayky Brito se pronuncia sobre novo acidente grave: 'Não usei capacete'
- Mariana Morais 'Desopilar': novo single de NIKO destaca brasilidade e batidas latinas
- Mariana Morais Ex-Pânico, Evandro Santos detona Giovana Fagundes: 'É uma bosta de pessoa, marmitinha'