Vini Jr. surpreende Virginia com presente para celebrar 1 mês de namoro - (crédito: Reprodução/Instagram)

A sexta-feira (28) começou repleta de carinho para Virginia Fonseca, de 26 anos. A influenciadora digital foi surpreendida pelo namorado, o jogador Vini Jr., de 25, com um gesto romântico em comemoração ao primeiro mês de relacionamento do casal.

Logo ao abrir a porta do quarto, a empresária deu de cara com uma cesta de café da manhã e um buquê de rosas vermelhas de tirar o fôlego, presentes que foram enviados por Vini.

Ao compartilhar o momento com os seguidores, ela escreveu: “Hoje acordei sendo mimada pelo meu amor! 1° mês de muitos que virão, se Deus quiser! Te amoo”.

A surpresa ainda veio acompanhada de um cartão escrito à mão pelo craque, que não economizou nas palavras de afeto.

“Vi, é o primeiro de muitos pela frente! Espero que esteja sendo feliz, assim como você está me fazendo! Te amo e saudades”, dizia o bilhete, revelado por Virginia nas redes.

Nas imagens publicadas, ela aparece segurando o buquê diante de sua árvore de Natal, com o filho caçula, José Leonardo, de 1 ano, nos braços.

Nos comentários, Vini Jr. também fez questão de reforçar o clima apaixonado: “Te amo e que seja o primeiro de muitos”, escreveu.

Os fãs, inclusive, celebraram a felicidade do casal. “Virginia sendo amada em voz altíssima!!”, disse uma internauta. “Toda felicidade do mundo pra vocês, fofinhos”, desejou outra. “É nítida a felicidade que seu olhar transmite”, completou mais uma seguidora.