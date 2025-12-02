A Fazenda: Peoa lava partes íntimas de Mesquita e web não perdoa

A intimidade do casal Duda Wendling e Mesquita virou assunto nas redes sociais após um momento inusitado no confinamento de "A Fazenda 17".
Durante um banho na Baia do reality da Record, a ex-atriz mirim do SBT molhou as partes íntimas do namorado, gerando reações tanto dentro quanto fora do programa.
Enquanto o casal se banhava, outros peões como Saory e Dudu estavam por perto e comentaram a cena. “Vamos, Dudu. Agora eu também quero te banhar! A bund* dele”, brincou a ex-namorada de Marcello Novaes.
Na sequência, Duda disparou uma fala que não passou despercebida: “Tem que esfregar aqui... Ai que vista horrível, que nojo. Imagina minha mãe vendo isso”.
A atitude gerou uma série de comentários no X (antigo Twitter), onde o momento viralizou rapidamente. “Ela aproveitando pra dar uma conferida no documento”, escreveu um internauta. Outro criticou: “Esse povo tem uma intimidade impressionante”.
A repercussão negativa foi ainda mais intensa por parte de quem esperava outra postura da participante. “Essa mina é a maior decepção dessa edição da Fazenda”, apontou um perfil.
“Por isso que não sabe lavar uma louça, limpar um fogão”, disse outro. Ainda teve quem se incomodasse com o rumo do enredo da peoa: “Pirralha baixa. Só tem esse enredo”, disparou mais uma conta.
Duda e Luiz Mesquita #AFazenda17 pic.twitter.com/GFFrcgYG2c— Moon Buzz no #BBB25 (@moonbuzzoficial) December 2, 2025
