Aos 27 anos, Bella Campos esbanja sensualidade em cliques inéditos

Nesta segunda-feira (1º), Bella Campos conquistou elogios ao surgir deslumbrante em uma sequência de fotos compartilhadas no Instagram.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A atriz, que interpretou Maria de Fátima na nova versão de "Vale Tudo", apareceu de biquíni preto e modelo minimalista durante um passeio de barco à noite.
Na legenda da publicação, a artista resumiu o momento com a frase: “Best life (melhor vida)”.
A publicação rapidamente ganhou destaque entre os fãs, que encheram os comentários de elogios à beleza da atriz.
“Você é uma perfeição à parte! Que gata, meu Deus. Amei muito essas fotos. Surreal”, escreveu um seguidor empolgado.
Outro não poupou palavras: “Uma verdadeira obra de arte”. Já um terceiro destacou o carisma de Bella com bom humor: “Energia de gostosa”.
Saiba Mais
- Mariana Morais A Fazenda: Peoa lava partes íntimas de Mesquita e web não perdoa
- Mariana Morais Flávia Saraiva reage após ser atacada por suposto affair com Leo Pereira
- Mariana Morais Influencer Camila Carvalho analisa como celebridades transformam influência em negócios de sucesso
- Mariana Morais Lady Gaga e Marília Gabriela fazem do óculos um símbolo de empoderamento e autenticidade
- Mariana Morais Médica se indigna e expõe suposta farsa em gravidez de Claudia Raia
- Mariana Morais Ex-capitão do Bope detona Luciano Huck: 'Quando ele é a vítima, tudo muda'