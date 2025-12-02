Aos 27 anos, Bella Campos esbanja sensualidade em cliques inéditos - (crédito: Instagram)

Nesta segunda-feira (1º), Bella Campos conquistou elogios ao surgir deslumbrante em uma sequência de fotos compartilhadas no Instagram.

A atriz, que interpretou Maria de Fátima na nova versão de "Vale Tudo", apareceu de biquíni preto e modelo minimalista durante um passeio de barco à noite.

Na legenda da publicação, a artista resumiu o momento com a frase: “Best life (melhor vida)”.

A publicação rapidamente ganhou destaque entre os fãs, que encheram os comentários de elogios à beleza da atriz.

“Você é uma perfeição à parte! Que gata, meu Deus. Amei muito essas fotos. Surreal”, escreveu um seguidor empolgado.

Outro não poupou palavras: “Uma verdadeira obra de arte”. Já um terceiro destacou o carisma de Bella com bom humor: “Energia de gostosa”.