Otávio Mesquita reage após Justiça arquivar denúncia de estupro

O processo criminal movido por Juliana Oliveira, ex-assistente de palco do programa "The Noite", contra o apresentador Otávio Mesquita, foi encerrado de forma definitiva pelo Ministério Público de São Paulo.

A informação foi confirmada no dia 12 de novembro, data em que a Procuradoria-Geral de Justiça manteve o arquivamento do caso, sem possibilidade de novos recursos.

Juliana acusava Mesquita de violência sexual durante a gravação de uma participação dele no programa de Danilo Gentili, em 2016. A edição foi ao ar em 25 de abril daquele ano.

No entanto, apesar de a promotoria reconhecer que o comportamento do apresentador no set de filmagem foi reprovável, o órgão entendeu que não havia provas suficientes para sustentar a acusação de estupro ou configurar dolo sexual.

A defesa de Juliana, inclusive, tentou reverter o arquivamento, mas teve o recurso negado.

Em entrevista concedida ao Portal LeoDias, Otávio Mesquita se manifestou publicamente pela primeira vez após a decisão da Justiça:



“Recebi com serenidade e alegria a notícia sobre a ratificação da decisão de arquivamento do inquérito policial envolvendo a sra. Juliana da Silva Oliveira. Prossigo acreditando na justiça e me apoiando no amor recebido da minha família e dos meus fãs, para seguir com dignidade enfrentando tão difícil sofrimento de ver meu nome exposto a esta grave e difamante acusação. Caso encerrado. Ela perdeu, mas o meu processo, contra ela, será mantido”, declarou.

Com o arquivamento da esfera criminal, a disputa entre as partes migra agora para o campo cível.

Mesquita move uma ação contra Juliana pedindo R$ 50 mil por danos morais, sob a alegação de que sofreu prejuízos à sua reputação após a denúncia.

O apresentador ainda falou sobre sua trajetória profissional e a sensação de alívio após o desfecho do caso:



“Estou bem aliviado, graças a Deus, e até digo para todos, ao longo dos meus 40 anos de televisão, por ter sido uma pessoa muito correta, ética, sempre de bom humor, eu nunca tive nenhum processo, nenhum processo de trabalho, pessoal, enfim, nada, nada, nada”, declarou.