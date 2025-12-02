Namorada de Belo entra na Justiça após ser xingada de 'mulher de traficante'; entenda

Fora de "A Fazenda 17", Rayane Figliuzzi decidiu recorrer à Justiça para lidar com as acusações que recebeu durante o reality show.
Em entrevista ao "Link Podcast", a influenciadora revelou que está movendo um processo contra a ex-colega de confinamento, Saory Cardoso, após ser chamada de “mulher de traficante”.
A declaração de Saory, feita enquanto ambas ainda estavam no programa, gerou revolta por parte de Rayane, que viu a fala como uma tentativa de ataque pessoal.
Ao ser questionada pelos apresentadores Cairo Jardim e Bruno Tálamo sobre a intenção de processar a rival, ela foi direta: “Eu já estou processando [ela]”.
Rayane, inclusive, comentou que ainda não discutiu o caso com Belo, seu companheiro, mas reforçou o quanto se sentiu atacada:
“Eu não conversei com o Belo sobre esse fato de ela falar dele. Mas eu achei muito pesado, mesmo. Elas estavam tentando me desestabilizar de todas as formas. Eu falei ‘você pode falar o que você quiser, mas lá fora não é mundo de ninguém e a gente tem que responder por tudo que falar aqui’”.
A influenciadora ainda detalhou outras acusações feitas contra ela durante o reality.
“As acusações que a Saory fazia era para tentar me desestabilizar mesmo, bater o sino e desistir do jogo. Isso que eu sou estelionatária, criminosa, bandida, que eu beijei o Will num ponto estratégico”, relembrou.
No entanto, nas redes sociais, especialmente no X (antigo Twitter), o público se dividiu, mas muitos saíram em defesa de Saory. Um internauta ironizou:
“Kkkkk! Mas a Saory só falou a verdade! Ela vai que processar a Saory e o Brasil todo! Porque todo mundo sabe que ela até ficou em prisão domiciliar acusada de estelionato”.
Outro foi ainda mais direto: “Rayane é ré em processo por crime de estelionato. Ela quer processar Saory por falar a verdade? Kkkkkkkk passe amanhã. Sua cínica”.
???? CHUPA!!! Rayane afirmou que já está processando Saory pelas acusações de golpe e estelionato feitas dentro da Fazenda.
Agora, Saory terá que provar tudo o que disse sobre ela.
Rayane, tire tudo o que você puder dessa 1MUNDA!!
GRANDE DIA hahahahah pic.twitter.com/1mNA7LwPgJ— ?α??α??α #AFazenda17 (@hadtuiita) December 1, 2025
