Flávia Saraiva dormiu na casa de Léo Pereira após comemoração, diz jornal - (crédito: Reprodução/Instagram)

O zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, e a ginasta olímpica Flávia Saraiva movimentaram os bastidores do esporte ao serem flagrados trocando beijos durante uma festa na última semana.

O evento foi realizado na mansão do jogador Jorge Carrascal, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, para comemorar o tetracampeonato do clube na Libertadores.

Segundo informações da coluna "Retratos da Vida", do jornal Extra, o clima entre os dois seguiu além da celebração.

Após o evento, Léo e Flávia deixaram o local juntos e foram para a casa do jogador, que está oficialmente solteiro desde setembro, quando chegou ao fim seu relacionamento com a influenciadora Karoline Lima.

A separação aconteceu em meio a rumores de traição e não foi bem recebida por parte dos fãs do ex-casal.

Flávia, de 26 anos, deixou a residência do camisa 4 do Flamengo apenas na manhã seguinte. De lá, a atleta — que já havia encontrado Léo em outros eventos sociais — seguiu para sua rotina de treinos no Comitê Olímpico Brasileiro.

A repercussão do suposto affair tomou conta das redes sociais e dividiu opiniões.

Diante das críticas e comentários negativos, especialmente por parte de seguidores que ainda torciam pela reconciliação entre Léo e Karoline, a ginasta decidiu restringir os comentários em suas postagens mais recentes no Instagram.