Ludmilla ostenta carro de R$ 2,5 milhões e é detonada na web

Ludmilla voltou a movimentar as redes sociais ao mostrar sua mais nova aquisição de luxo: um Cadillac Escalade 2026, avaliado em cerca de R$ 2,5 milhões.

O modelo, considerado raro e de comercialização limitada no Brasil, agora faz parte da garagem da cantora, que comemorou a compra com seus seguidores no TikTok.

Exibindo o carro preto em um vídeo cheio de entusiasmo, Lud celebrou o presente que deu a si mesma.

“Novo presentinho da mamãe, me mimei”, disse. Na legenda, reforçou: “Meu defeito é me mimar”.

Apesar da alegria da artista com a conquista, a publicação gerou reações mistas na plataforma.

Parte do público criticou o alto valor do carro, apontando a ostentação em tempos de dificuldades financeiras para a maioria da população.

“Tomara que ano que vem ela compre outro e os fãs continuem parcelando o cartão para ir aos shows dela cheios de dívidas”, ironizou uma internauta.

Outra seguidora comentou: “Pra que essa ostentação, enquanto pessoas passam o mês com 1500 reais”.

Ainda assim, houve quem saísse em defesa da artista. “Mana? (risos) e a culpa é dela?”, respondeu uma fã.

Outro usuário compartilhou uma experiência pessoal com bom humor: “Eu me mimei comprando um chinelo, na Riachuelo... quando cheguei em casa era um 41 e outro 42 (risos) e eles não trocaram”.

Já uma seguidora criticou a cultura de julgamento nas redes: “O certo é comprar e pronto e deixar as pessoas ver as conquistas, parei de divulgar nas redes sociais por isso mesmo, só crítica, zero admiração”.