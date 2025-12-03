BBB 26: público vai escolher os participantes da nova edição; entenda - (crédito: Reprodução/TV Globo)

A nova edição do "Big Brother Brasil", marcada para estrear em 12 de janeiro de 2026, promete ser a mais interativa da história do reality.

Em um anúncio feito por Tadeu Schmidt durante o "Mais Você" desta quarta-feira (3), a Globo revelou que o público terá influência direta não apenas nas dinâmicas do jogo, mas também na formação do elenco.

Pela primeira vez, os telespectadores poderão escolher metade dos 20 participantes que entrarão na casa.

A seleção será feita por meio de cinco Casas de Vidro espalhadas por diferentes regiões do Brasil, cada uma com quatro candidatos — dois homens e duas mulheres.

Em cada local, o homem e a mulher mais votados formarão o grupo Pipoca, com 10 nomes escolhidos pela audiência.

Além dos anônimos, a edição contará com os tradicionais grupos Camarote (com famosos) e Veteranos (ex-BBBs que retornam).

Embora os nomes dos camarotes e veteranos ainda não tenham sido divulgados, Tadeu Schmidt adiantou que a lista será surpreendente:

"É impossível alguém olhar a lista de camarotes e veteranos e dizer assim 'achei fraca'. Impossível, pode me cobrar. A lista é extraordinária."

Outra novidade que promete movimentar o jogo é a possibilidade de substituição de participantes já confinados.

Uma espécie de “laboratório paralelo” será montado com jogadores reservas, onde eles passarão por provas e situações extremas.

O público terá o poder de eleger, em tempo real, um novo participante para entrar no programa oficial, substituindo alguém que já esteja na casa.

"Sem regalias, os integrantes desse espaço viverão desafios e perrengues suficientes para que o público os conheça e decida quem terá a grande chance de entrar na disputa", explicou a emissora em comunicado.



