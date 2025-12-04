InícioColunistas#Mariana Morais
Aparência de pai de Vini Jr. choca público após flagra em jogo do Flamengo

Vinícius José acompanhou diretamente do Peru a vitória do time do coração

Aparência de pai de Vini Jr. choca público após flagra em jogo do Flamengo - (crédito: Reprodução/TikTok)
Aparência de pai de Vini Jr. choca público após flagra em jogo do Flamengo - (crédito: Reprodução/TikTok)

Durante a final da Libertadores, realizada no Peru, a presença de um torcedor em especial despertou a curiosidade do público: Vinícius José, pai do atacante Vinícius Júnior.

Diferente de aparições discretas ou em áreas VIP, ele escolheu assistir à decisão entre os torcedores comuns, no coração da arquibancada rubro-negra.

Entusiasmado, ele vibrou como qualquer flamenguista apaixonado e chegou a compartilhar com outros torcedores o desejo de ver o filho, hoje estrela do Real Madrid, novamente com a camisa do clube.

Mas foi outro detalhe que roubou a cena: sua aparência extremamente jovem.

Nas redes sociais, internautas ficaram impressionados com o visual de Vinícius José, e os comentários irônicos e bem-humorados logo tomaram conta das publicações.

“Como assim o pai parece mais novo que o Vini?”, questionou um perfil. Outro brincou: "Vim só pra falar que o pai dá de mil a zero no filho".

 

 

MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 04/12/2025 07:52
