Ex de Cauã Reymond desabafa sobre relação abusiva: 'Eu ia morrer ali' - (crédito: Reprodução/Instagram)

Mariana Goldfarb deu voz a um tema importante ao protagonizar a nova campanha do Ministério Público do Rio de Janeiro sobre violência psicológica.

Em vídeo comovente, ela compartilha detalhes de sua experiência pessoal com um relacionamento abusivo, sem citar nomes, mas revelando como o sofrimento silencioso afetou profundamente sua saúde física e emocional.

"Percebi que estava em um relacionamento abusivo acho que desde muito cedo, mas eu não sabia nomear", iniciou Mariana, que namorou por anos o ator Cauã Reymond.

"A violência psicológica não deixa marca visível, mas, ao mesmo tempo, agora, olhando para trás, eu consigo, sim, ver a violência psicológica se transformando no meu corpo em formas de queda de cabelo, olho tremendo, falta de apetite, anorexia”, completou.

A influenciadora conta que, por muito tempo, não soube identificar os sinais. Ela descreve as formas sutis, mas devastadoras, de manipulação emocional que enfrentou.

"Essa tortura psicológica que aparece através do tratamento de silêncio, que é insuportável. Tudo é pra te desestabilizar e é tudo sobre controle. E acho que dói muito também perceber que não é amor, e acho que nunca foi amor. É tudo sobre poder, dominação e controle”, desabafou.

A convivência se tornou insustentável. Mariana lembra que passou a viver em constante tensão, tentando evitar conflitos, mas sem sucesso.

"Eu nunca sabia o que viria, era sempre um pisar em ovos e era sempre uma coisa muito extenuante fazer de tudo para que o dia terminasse bem, e não vai terminar", relatou.

Entretanto, diante desse cenário, ela acabou recorrendo a formas de escape que agravaram ainda mais sua dor.

"Comecei a beber muito, porque a gente vai procurando subterfúgios para anestesiar a dor. Também ouvi muito das minhas amigas e meu círculo familiar que aquilo estava errado, porque era visível", revelou.

"Eu já não era eu mesma. Meu brilho tinha saído porque parece que tem alguém na sua jugular chupando, sugando tudo. Você vai minguando", relatou.

No entanto, ao olhar para trás, Mariana reconhece os sinais de alerta que muitas mulheres não conseguem enxergar em meio ao caos.

“Começa, às vezes, com a coisa psicológica e vai crescendo. E a gente acha que não vai acontecer com a gente, mas acontece. Eu consegui sair num momento em que eu tinha só mais 5% de oxigênio. Ou eu usava aqueles 5% naquele momento, ou ali eu ia morrer, tudo meu ia morrer”, concluiu.