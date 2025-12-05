Gkay posa de fio-dental e ostenta bumbum 'gigante' em cliques inéditos

Na noite desta quinta-feira (4), a influenciadora Gkay voltou a chamar atenção nas redes sociais ao compartilhar nos Stories do Instagram os bastidores de mais uma etapa de cuidados estéticos com o corpo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

De fio-dental e ostentando a marquinha do bronzeado, ela brincou com o resultado do procedimento que, segundo o próprio médico responsável, deixou seu bumbum “lindo”.

“Pessoal, olha que lindo que está esse bumbum aqui da Gkay, maravilhoso. O volume dela já está incrível, já está com volume ótimo", comentou o especialista ao lado da influenciadora, que se prepara para sambar como musa da escola de samba Salgueiro no Carnaval.

O procedimento da vez, conforme explicou o profissional, envolveu o uso de um bioestimulador de colágeno.

“Hoje a gente fez só o bioestimulador de colágeno para poder firmar, para ela poder sambar como musa do Salgueiro, e o bumbum ficar durinho. Perfeito, gente. Não é à toa que todo mundo fala do bumbum dela quando me encontra”, afirmou.

Ainda durante os vídeos, o médico destacou o sucesso da aparência da influenciadora — inclusive fora do Brasil.

“Todo mundo me para na rua, até lá em Mikonos [Grécia] nos pararam para falar dessa bunda. Olha que lindo que está e está duro", contou.

Para evitar especulações, ele fez questão de esclarecer qual técnica foi aplicada: “E não é PMMA. É bioestimulador com ácido hialurônico. Firme esse bumbum”, concluiu.



