Luana Piovani detona samba no pé de Virginia e divide opiniões

Luana Piovani voltou a usar suas redes sociais para alfinetar o desempenho de Virginia Fonseca no samba.

Em um vídeo que mostrava a influenciadora treinando ao lado do coreógrafo Carlinhos Salgueiro no mais recente ensaio da Grande Rio, a atriz não perdeu a oportunidade de deixar uma provocação.

“Ele é bem maravilhoso mas não faz milagre, alias se alguém souber quem faz, tô precisando de dois aqui”, escreveu Piovani. A frase rapidamente repercutiu e provocou reações divididas entre os seguidores.

Uma usuária saiu em defesa de Virginia: “Nem curto a Virginia, mas dá pra ver que ela está se esforçando”.

Já outra apoiou a crítica de Luana: “Corajosa! Falou a verdade, mesmo sabendo que as desocupadas da internet vão te atacar”.

As farpas, porém, não são novidade. Há poucas semanas, quando foi anunciada como nova rainha de bateria da Grande Rio, Virginia também foi alvo da atriz.

Na ocasião, Luana repostou o vídeo de um influenciador que criticava a escolha da influenciadora como representante da escola.

Para parte do público, Virginia não teria vínculo com a comunidade nem a vivência necessária para ocupar o posto.