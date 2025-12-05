Vini Jr. toma atitude suspeita após sensualizar sem camisa na web - (crédito: Reprodução/Instagram)

Vini Jr. movimentou a internet nesta quinta-feira (5/12) ao compartilhar um vídeo que gerou burburinho entre seus seguidores.

O atacante do Real Madrid surgiu sem camisa, suado e dançando ao som de um hit de funk enquanto pedalava em uma bicicleta ergonômica.

O momento descontraído, gravado durante um treino, mostrava o jogador em clima de diversão, interagindo com a câmera e exibindo sua forma física.

No entanto, o registro foi removido do perfil pouco tempo depois, o que bastou para alimentar a curiosidade dos internautas e dar início a uma série de teorias.

O gesto de deletar o vídeo levantou especulações, especialmente entre os fãs que acompanham o romance do atleta com Virginia Fonseca.

Em novembro, a influenciadora já havia dado uma cutucada pública no namorado após ele posar para uma campanha publicitária exibindo o corpo sarado.

Na época, Virginia brincou nos comentários: “Vai vestir uma camisa!”