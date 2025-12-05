Vini Jr. toma atitude suspeita após sensualizar sem camisa na web

Vini Jr. movimentou a internet nesta quinta-feira (5/12) ao compartilhar um vídeo que gerou burburinho entre seus seguidores.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O atacante do Real Madrid surgiu sem camisa, suado e dançando ao som de um hit de funk enquanto pedalava em uma bicicleta ergonômica.
O momento descontraído, gravado durante um treino, mostrava o jogador em clima de diversão, interagindo com a câmera e exibindo sua forma física.
No entanto, o registro foi removido do perfil pouco tempo depois, o que bastou para alimentar a curiosidade dos internautas e dar início a uma série de teorias.
O gesto de deletar o vídeo levantou especulações, especialmente entre os fãs que acompanham o romance do atleta com Virginia Fonseca.
Em novembro, a influenciadora já havia dado uma cutucada pública no namorado após ele posar para uma campanha publicitária exibindo o corpo sarado.
Na época, Virginia brincou nos comentários: “Vai vestir uma camisa!”
Saiba Mais
- Mariana Morais Gkay posa de fio-dental e ostenta bumbum 'gigante' em cliques inéditos
- Mariana Morais Ex de Cauã Reymond desabafa sobre relação abusiva: 'Eu ia morrer ali'
- Mariana Morais Léo Pereira e Karoline Lima se beijam em festa do Flamengo; veja
- Mariana Morais Angélica cai no choro por ter que trabalhar e perder compromisso importante
- Mariana Morais Lucas Guimarães detona irmão em rede nacional após agressão contra a namorada
- Mariana Morais Solange Almeida surge de 'cara lavada' e impressiona com beleza natural
- Mariana Morais Anitta expõe verdadeiro motivo de Melody ter sido excluída de música