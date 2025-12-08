Virginia recorre a banheiro químico na rua e fica presa - (crédito: Reprodução/Instagram)

Durante o primeiro ensaio de rua da Grande Rio, neste domingo (7), no Rio de Janeiro, Virginia Fonseca, 26, passou por uma situação inesperada que virou assunto nas redes.

A influenciadora, que fará sua estreia como rainha de bateria no Carnaval de 2026, precisou usar um banheiro químico, e o simples trajeto até lá virou um evento.

Assim que começou a caminhar em direção ao sanitário, algumas pessoas a reconheceram. Em poucos segundos, a movimentação se transformou em uma multidão reunida ao redor da cabine.

Enquanto Virginia estava lá dentro, o público, já aglomerado, puxou o coro: "Virginia, cadê você? Eu vim aqui só para te ver!", com dezenas de celulares apontados para a porta.

Ao sair do banheiro, a apresentadora foi recebida com gritos, aplausos e muita euforia. O registro viralizou imediatamente e gerou várias reações divertidas.

"Ela é tão galera", escreveu uma seguidora. Outra pessoa comentou: "Por isso que amo Vivibora. Ela nunca perdeu a essência da humildade".

Teve também quem brincasse com a situação: "Vai lançar o perfume com cheiro de banheiro químico, já consigo ouvir ela dizendo 'Vocês não têm noção do cheiro disso aqui!'".

Virginia Fonseca fica ‘presa’ em banheiro químico após ser reconhecida por multidão pic.twitter.com/osW5tg9xyo — Portal POP Mais (@sitepopmais) December 8, 2025



