Zé Felipe detalha primeiro beijo em Ana Castela e faz revelação

Zé Felipe voltou a comentar sobre como tudo começou entre ele e Ana Castela. Em uma conversa descontraída com amigos, o cantor acabou respondendo onde rolou o primeiro beijo do casal.
Sem rodeios, o filho de Leonardo contou que a primeira troca de carinho aconteceu em Londrina, cidade onde a artista vive.
A fala rapidamente repercutiu nas redes e rendeu especulações. Uma internauta levantou dúvidas: "Sei não, história mal contada.
Os dois foram fotografados na Disney, quando ela ainda estava ficando com o Mioto", escreveu.
Outra brincou com o fato de o cantor sempre citar o mesmo município: "Parece que ele tem hiperfoco em beijar mulheres em Londrina". Já uma terceira comentou: "Ele sempre fala de Londrina, né? [risos]".
Beijão em rede nacional
E já que o assunto é beijo, os dois voltaram a chamar atenção durante as gravações do especial "Natal com a Boiadeira", que vai ao ar no SBT.
Zé Felipe subiu ao palco para acompanhar a apresentação da namorada, e os dois protagonizaram um beijo para lá de intenso. Além disso, trocaram abraços, carícias e várias demonstrações de afeto, arrancando suspiros de quem assistia.
No palco, eles ainda dividiram o microfone, reforçando a sintonia musical que se consolidou após o lançamento de "Sua Boca Mente", versão brasileira de "You're Still the One", clássico eternizado por Shania Twain.
