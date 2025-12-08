Virginia dramatiza na web e público não perdoa: 'Eita que guerreira!"

Virginia Fonseca virou motivo de piadas nas redes sociais depois de dividir uma reflexão sobre esforço e superação. A publicação compartilhada dizia:
"Dizem: 'você tem muita sorte, né?'. Mas não. Eu acordei cedo quando queria dormir mais. Trabalhei incansavelmente. Chorei no banheiro, mas atendi sorrindo".
"Estudei até tarde. Recomcei inúmeras vezes. Enfrentei o medo. Ouvi críticas de quem nunca teve coragem de tentar. Paguei o preço. Errei, ajustei, cresci. Eu não tive sorte, eu tive coragem. E fiz acontecer com muito medo".
O post, porém, não foi recebido da forma que ela esperava.
A repercussão tomou outro rumo, especialmente entre usuários que enfrentam rotinas pesadas de trabalho, acordando antes do sol nascer e lidando com a realidade de ônibus e trens lotados diariamente.
A reação, inclusive, foi imediata. Comentários irônicos inundaram as redes: "Eita como é guerreira!", debochou uma usuária.
Outra alfinetou: "Foi o tigrinho". Houve ainda quem questionasse: "Estudou?", sem acreditar na fala da influenciadora.
Uma seguidora completou: "Ela dizendo que estudou até tarde. A cara nem arde KKKKKKKKKK". E mais uma disparou: "Ela esqueceu: tigrinho e usar pessoas como degrau".
