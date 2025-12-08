MC Cabelinho expõe ferimento após tentativa de assalto em Salvador - (crédito: Reprodução/Instagram)

MC Cabelinho, de 29 anos, passou por um susto neste domingo (7) enquanto curtia o Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Após acompanhar um show do Olodum, o cantor contou, em vídeos publicados no Instagram Stories, que foi alvo de uma tentativa de assalto ao deixar o local.

Segundo ele, alguém tentou arrancar o cordão que usava, o que acabou machucando seu pescoço.

“Rapaziada, fui inventar de ir dar um rolê no Pelourinho, estava tendo Olodum, bagulho lotadão. Na hora de ir embora, tentaram até levar meu cordão. Olha para o meu pescoço como é que está. Mano, bagulho ficou doido no Pelourinho”, relatou o artista, mostrando arranhões e vermelhidão na região.

Mesmo após o susto, Cabelinho afirmou que curtiu muito o passeio e elogiou o clima do lugar. “Muito bom o Pelourinho. Só dava essa música aqui. Olodum muito brabo”, disse, animado.

O cantor também revelou que pretende aproveitar mais a capital baiana e até passar o Carnaval por lá. “Tenho que vir curtir um Carnaval aqui em Salvador”, afirmou.

Por fim, Cabelinho garantiu que a experiência não o desanimou e declarou carinho pela cidade. “Te amo, Salvador. Vou comprar uma casa aqui. Sem contar que o show foi fod**”, completou.