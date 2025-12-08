Maya Massafera choca ao revelar quanto gastou em sua transição de gênero - (crédito: Reprodução/Instagram)

Maya Massafera abriu o coração no “Sabadou com Virgínia”, exibido neste sábado (6), e falou com franqueza sobre o processo de transição de gênero.

Segundo ela, a transição exigiu tempo, mudanças profundas e um investimento financeiro significativo.

Ao ser questionada por Virgínia Fonseca sobre os custos, Maya não titubeou: “Devo ter gasto na transição quase R$ 5 milhões. Tudo que eu economizei eu gastei”, revelou.

Ela explicou que ficou um período afastada do trabalho justamente no início da transição, o que exigiu ainda mais planejamento.

A influenciadora relatou que começou o uso de terapias hormonais no segundo semestre de 2023, dando início às transformações. Depois, vieram as cirurgias que antecederam o anúncio público, feito em maio de 2024.

Além do aspecto financeiro, Maya destacou o peso emocional dessa etapa e a urgência que sentia em finalmente viver sua verdade.



“Meu pensamento era: eu preciso me desafogar, preciso ser feliz. É uma sensação que não tem como explicar para as pessoas. Só a pessoa sendo trans para entender”, disse.