Maya Massafera choca ao revelar quanto gastou em sua transição de gênero

Maya Massafera abriu o coração no “Sabadou com Virgínia”, exibido neste sábado (6), e falou com franqueza sobre o processo de transição de gênero.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Segundo ela, a transição exigiu tempo, mudanças profundas e um investimento financeiro significativo.
Ao ser questionada por Virgínia Fonseca sobre os custos, Maya não titubeou: “Devo ter gasto na transição quase R$ 5 milhões. Tudo que eu economizei eu gastei”, revelou.
Ela explicou que ficou um período afastada do trabalho justamente no início da transição, o que exigiu ainda mais planejamento.
A influenciadora relatou que começou o uso de terapias hormonais no segundo semestre de 2023, dando início às transformações. Depois, vieram as cirurgias que antecederam o anúncio público, feito em maio de 2024.
Além do aspecto financeiro, Maya destacou o peso emocional dessa etapa e a urgência que sentia em finalmente viver sua verdade.
“Meu pensamento era: eu preciso me desafogar, preciso ser feliz. É uma sensação que não tem como explicar para as pessoas. Só a pessoa sendo trans para entender”, disse.
Saiba Mais
- Mariana Morais MC Cabelinho expõe ferimento após tentativa de assalto em Salvador
- Mariana Morais Brunno Daltro faz sucesso com apresentação no Parque Shopping Sulacap, no Rio
- Mariana Morais Virginia dramatiza na web e público não perdoa: 'Eita que guerreira!"
- Mariana Morais Zé Felipe detalha primeiro beijo em Ana Castela e faz revelação
- Mariana Morais Virginia recorre a banheiro químico na rua e fica presa
- Mariana Morais Luana Piovani detona samba no pé de Virginia e divide opiniões