Zé Felipe não consegue ler resultado em premiação e passa vexame - (crédito: TV Globo)

Zé Felipe acabou dominando as redes sociais após sua participação no Prêmio Multishow, na noite dessa terça-feira (9).

O cantor foi responsável por anunciar o Álbum do Ano, mas sua performance no palco acabou dividindo opiniões.

Ele entrou para apresentar a categoria ao lado de Kenya Sade, mas rapidamente virou alvo de comentários nas redes, onde muitos usuários apontaram que ele teria tido dificuldade para ler o que estava no cartão.

Antes da revelação, os dois combinaram que Zé abriria o envelope enquanto Kenya leria o nome do vencedor. “Eu nem estou nessa [categoria] e estou nervoso, acredita”, comentou o filho de Leonardo.

No entanto, o momento que chamou atenção foi quando o namorado de Ana Castela pareceu hesitar ao ler "Dominguinho", álbum de João Gomes.

O registro circulou intensamente nas plataformas e acabou rendendo uma onda de piadas.

“Estudem crianças, imagina subir em um palco e não saber ler uma palavra”, ironizou uma pessoa no X.

“Mandaram o Zé Felipe anunciar quem venceu o Álbum Do Ano, só que esqueceram que ele não aprendeu a ler”, criticou outra.

Um internauta ainda brincou: “Nem fudend* que colocaram o Zé Felipe para ler o álbum do ano no Prêmio Multishow e ele não soube ler”.