Zé Felipe não consegue ler resultado em premiação e passa vexame

Zé Felipe acabou dominando as redes sociais após sua participação no Prêmio Multishow, na noite dessa terça-feira (9).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O cantor foi responsável por anunciar o Álbum do Ano, mas sua performance no palco acabou dividindo opiniões.
Ele entrou para apresentar a categoria ao lado de Kenya Sade, mas rapidamente virou alvo de comentários nas redes, onde muitos usuários apontaram que ele teria tido dificuldade para ler o que estava no cartão.
Antes da revelação, os dois combinaram que Zé abriria o envelope enquanto Kenya leria o nome do vencedor. “Eu nem estou nessa [categoria] e estou nervoso, acredita”, comentou o filho de Leonardo.
No entanto, o momento que chamou atenção foi quando o namorado de Ana Castela pareceu hesitar ao ler "Dominguinho", álbum de João Gomes.
O registro circulou intensamente nas plataformas e acabou rendendo uma onda de piadas.
“Estudem crianças, imagina subir em um palco e não saber ler uma palavra”, ironizou uma pessoa no X.
“Mandaram o Zé Felipe anunciar quem venceu o Álbum Do Ano, só que esqueceram que ele não aprendeu a ler”, criticou outra.
Um internauta ainda brincou: “Nem fudend* que colocaram o Zé Felipe para ler o álbum do ano no Prêmio Multishow e ele não soube ler”.
Estudem crianças, imagina subir em um palco e não saber ler uma palavra. pic.twitter.com/8QcmORsUkZ— Paula (@paulamatthaus) December 10, 2025
Saiba Mais
- Mariana Morais Pedro Bial paga 'mico' em entrevista com Andrea Bocelli e expõe vexame
- Mariana Morais Mãe de santo ameaça ex-BBB em público após levar calote: 'Viro sua vida'
- Mariana Morais Leonardo ressurge e fala sobre saúde após ser internado às pressas
- Mariana Morais Larissa Manoela adia gestação para o tratamento de doença
- Mariana Morais Namorada de Belo se pronuncia após perder posto de musa da Vila Isabel
- Mariana Morais Filha caçula de César Tralli tem sofrido com ausência do pai; entenda