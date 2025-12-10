Melody se pronuncia após ser excluída de música de Anitta - (crédito: Reprodução/Instagram)

Melody se manifestou no tapete vermelho do "Prêmio Multishow 2025" após ter sido retirada de uma parceria de Anitta com Pabllo Vittar e Marina Sena.

A jovem cantora havia sido cortada da faixa, lançada na última semana, depois de mostrar um trecho da música sem permissão, algo que Anitta confirmou em suas redes sociais.

Durante a entrevista ao gshow, Melody contou que sua equipe avisou que ela não faria mais parte de “Fala Quem É”. Mesmo assim, garantiu que não ficou magoada.

“Gente, chateada não estou, eu continuo sim admirando ela. Está tudo bem, eu acho que isso foi uma paz pra ela e uma paz pra mim, também. Não me arrependo de nada que fiz”, afirmou.

Ela comentou ainda que está focada em novos projetos e tem parcerias internacionais engatilhadas, incluindo produções no k-pop.

“Quem sabe no futuro, né? Eu estava na Coréia [do Sul] agora, gravei com o pessoal lá, muito legal... Ainda não posso dizer muito sobre, mas estou muito ansiosa pra todos esses lançamentos”, disse.

Já em uma live no Instagram, Anitta deu sua versão sobre a decisão de retirar Melody da faixa.

“Vocês tão todos perguntando porque a Melody saiu da música… A música foi gravada há 2 anos e eu queria que fosse um hino com muitas mulheres e tal”, explicou.

A cantora reforçou que segue um padrão rigoroso em colaborações.

“Eu sou muito organizada com esse negócio de feat [parceria], eu não falo a coisa dos outros artistas antes de combinar, acho que tem que ter o combinado [...] Eu tenho essa responsabilidade, esse respeito quando vou gravar alguma coisa com alguém. Não tem problema nenhum só não combina a forma de trabalho mesmo, entendeu?”, acrescentou.

Por fim, ela negou qualquer desentendimento com Melody e disse que está tudo resolvido.

“Tá tudo certo, cada um com seu estilo, é só porque não é o estilo que eu costumo trabalhar […] Não acho tão respeitoso quando você vai, fala as coisas sem ter esse combinado, não é como eu costumo trabalhar”, concluiu.