Esposa de Maurício Manieri sofre AVC e vai parar na UTI

A apresentadora Iza Stein, esposa de Maurício Manieri, está internada na UTI de um hospital em São Paulo após sofrer um AVC.
A informação foi compartilhada pelo próprio cantor, que detalhou o ocorrido em um vídeo publicado no Instagram nesta quarta-feira (10).
Segundo ele, tudo começou há cerca de uma semana, quando a mulher apresentou o quadro súbito.
“Ela teve um AVC há uns seis dias. Eles chamam de AVC transitório, não ficou ali com sequelas muito graves. Foi realmente muito desesperador, mas a gente fez todos os exames e detectou que provavelmente a causa desse AVC tinha a ver com um problema congênito que a Iza tinha no coração. E ela teve que fazer uma cirurgia, um procedimento, para corrigir esse problema. Ela está superbem agora”, relatou Maurício.
Na legenda da publicação, o artista reforçou que a esposa segue em observação intensiva.
“Ela está ainda na UTI, mas em alguns dias temos fé que vai ter alta! Obrigad pelas mensagens e também pelas orações, meus amores! Estão sendo muito importantes para a recuperação da Izinha. Seguimos orando”.
A postagem recebeu apoio imediato de amigos e celebridades. “Que Deus continue cuidando da Iza. Amém”, escreveu Daniela Albuquerque.
“Amém, meu irmãozinho!! Já deu tudo certo com a Iza!! Melhoras!! Um grande beijo pra vocês”, comentou Renato Rabelo.
Astrid Fontenelle também enviou carinho: “Melhoras Iza!!!! Tu mora no meu coração!! Vai ficar tudo bem”.
