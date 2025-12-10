InícioColunistas#Mariana Morais
EITA!

Filha de Kelly Key faz relato chocante após mãe posar nua

Suzanna Freitas relatou um episódio traumático que vivenciou ainda na infância

Filha de Kelly Key faz relato chocante após mãe posar nua - (crédito: Youtube/Instagram)
Filha de Kelly Key faz relato chocante após mãe posar nua - (crédito: Youtube/Instagram)

Suzanna Freitas, influenciadora e filha da cantora Kelly Key, relembrou um episódio que marcou sua infância: o dia em que um colega da escola levou uma revista Playboy, na qual Kelly aparecia posando nua.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Durante sua participação no podcast "Nepograma", exibido nesta terça-feira (9), Suzanna contou que virou alvo de piadas e que o episódio se tornou um trauma. 

“Eu lembro até hoje, como se fosse ontem, porque realmente foi uma coisa que me traumatizou muito, que foi o dia que levaram a Playboy da Kelly Key pro colégio”, disse a criadora de conteúdo, hoje com 25 anos.

Ela detalhou como funcionava a atividade que motivou os alunos a levarem revistas para a sala.

“Cada aluno criava um grupo, e você fazia um cartaz de final do ano. O escolhido ia se apresentar tipo como o cartaz da turma para colocar no corredor da escola. Então, você tinha que fazer, levar revistas, para falar de conscientização do meio ambiente, tinha um tema.”

O desconforto veio quando alunos mais velhos usaram o material para zombar dela na frente de outros colegas. 

“Por que uma criança de 6 anos está levando uma Playboy pro colégio? E foi horrível porque não eram nem meninos da minha turma, eram meninos de turmas acima da minha. E aí eles levaram, ficaram me zoando e eu morria de vergonha”, relatou Suzanna.

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 10/12/2025 11:12
SIGA
x