Filha de Kelly Key faz relato chocante após mãe posar nua

Suzanna Freitas, influenciadora e filha da cantora Kelly Key, relembrou um episódio que marcou sua infância: o dia em que um colega da escola levou uma revista Playboy, na qual Kelly aparecia posando nua.
Durante sua participação no podcast "Nepograma", exibido nesta terça-feira (9), Suzanna contou que virou alvo de piadas e que o episódio se tornou um trauma.
“Eu lembro até hoje, como se fosse ontem, porque realmente foi uma coisa que me traumatizou muito, que foi o dia que levaram a Playboy da Kelly Key pro colégio”, disse a criadora de conteúdo, hoje com 25 anos.
Ela detalhou como funcionava a atividade que motivou os alunos a levarem revistas para a sala.
“Cada aluno criava um grupo, e você fazia um cartaz de final do ano. O escolhido ia se apresentar tipo como o cartaz da turma para colocar no corredor da escola. Então, você tinha que fazer, levar revistas, para falar de conscientização do meio ambiente, tinha um tema.”
O desconforto veio quando alunos mais velhos usaram o material para zombar dela na frente de outros colegas.
“Por que uma criança de 6 anos está levando uma Playboy pro colégio? E foi horrível porque não eram nem meninos da minha turma, eram meninos de turmas acima da minha. E aí eles levaram, ficaram me zoando e eu morria de vergonha”, relatou Suzanna.
