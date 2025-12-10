VÍDEO: Virginia relata momentos de tensão durante voo em jatinho particular

Justiça determina suspensão de ação do MP contra empresa de Virginia - (crédito: Reprodução/Instagram)

Virginia Fonseca viveu um momento tenso na noite desta terça-feira (9) enquanto se deslocava de São Paulo para o Rio de Janeiro em seu jatinho particular.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Já próxima de aterrissar na capital fluminense, a aeronave enfrentou uma forte turbulência, e a criadora de conteúdo decidiu compartilhar o susto com seus seguidores.

“Vocês não tão entendendo, a turbulência que tá dando”, contou ela nos stories do Instagram.

Antes do voo, Virginia havia passado o dia gravando edições especiais de fim de ano do "Sabadou", no SBT.

Assim que encerrou a agenda em São Paulo, seguiu direto para o Rio, onde tinha compromisso marcado na quadra da Grande Rio, escola de samba pela qual fará sua estreia como Rainha de Bateria no Carnaval de 2026.

Nos bastidores da rotina intensa, a influenciadora já havia comentado o cansaço acumulado.

“Terminamos as gravações e eu estou aqui pronta pra ir pra onde? Rio de Janeiro, Grande Rio, ensaio de quadra. Confesso que eu estou cansada pra caramba, mas vai dar certo. Estou cansada como faz tempo que eu não fico, não tô conseguindo nem raciocinar”, desabafou horas antes do episódio no avião.