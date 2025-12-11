A Fazenda: Peoa é expulsa após dar um 'mata-leão' em rival

A madrugada desta quinta-feira (11) terminou de forma conturbada em “A Fazenda 17”.
A influenciadora Carol Lekker deixou o programa após ser expulsa pela produção, decisão tomada depois de uma agressão física contra Duda Wendling durante o encerramento da edição ao vivo.
O episódio surpreendeu até mesmo Adriane Galisteu, que, ao presenciar a cena, interrompeu o andamento da atração para perguntar o que estava acontecendo.
A confusão começou quando Duda pegou um objeto que pertencia à Miss Bumbum.
Carol, ao tentar recuperar o item, acabou enforcando a colega de confinamento, o que levou Galisteu a intervir imediatamente.
“Atenção! Carol? Carol? O que é isso, Carol?”, reagiu a apresentadora ao constatar a tensão entre as peoas.
Visivelmente exaltada após se afastar da rival, Carol tentou justificar sua atitude.
“Falta de respeito! Ela não tem respeito, tava pegando ali para destruir o negócio que eu passei a tarde inteira fazendo, não tinha o nome dele. Agressão, não! Ela pegou e eu puxei da mão dela”, afirmou.
Já fora do ar, a participante foi chamada pela produção para prestar esclarecimentos. Pouco depois, a decisão foi comunicada oficialmente aos moradores da sede.
Coube à Fazendeira da semana, Saory Cardoso, fazer a leitura da nota da Record.
“Atenção, peões. A participante Carol infringiu uma das regras do jogo durante o programa ao vivo, ela colocou em risco a integridade física de outro participante. Por isso ela foi expulsa do programa e está fora do jogo, arrumem as coisas dela e deixem no closet imediatamente”, informou.
