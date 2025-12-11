Ana Castela espanta público ao surgir com olho inchado e expõe motivo - (crédito: Reprodução/Instagram)

Ana Castela, de 22 anos, deixou os seguidores apreensivos nesta quarta-feira (10) ao aparecer nos stories do Instagram com um dos olhos bastante inchado.

A sertaneja, no entanto, tratou de explicar rapidamente o que estava acontecendo. A “Boiadeira” contou que recebeu o diagnóstico de conjuntivite e que já havia começado o tratamento.

“Galera, para quem está preocupado com meu olho, é conjuntivite, tá? Porque está dando aquelas ‘remelinhas’ aqui”, afirmou, exibindo a região afetada.

Logo depois, a cantora detalhou que já havia comprado os medicamentos necessários.

“Já fui comprar colírio, vou passar, tomar remédio. Podem ficar despreocupados. Está bem feio. Agora deu uma diminuída, estava mais feio. É isso. Não fiquem preocupados. Obrigada pelas mensagens”, completou, rindo da situação.

A preocupação dos admiradores aumentou porque, mais cedo, Ana havia comentado sobre sua agenda intensa.

Ela contou que acordou cedo, esteve na TV Globo e passou pelos bastidores de “Coração Acelerado”, novela da qual fará uma participação especial.

“Hoje foi um dia super corrido, acordei cedo, fui na TV Globo. Conheci os bastidores da novela ‘Coração Acelerado’, em que eu vou participar. Fizemos reuniões lá”, relatou.

Horas antes, a própria artista já havia notado que algo estava errado com o olho.

“Olha meu olho está machucado, não sei o que é, não sei o que aconteceu. Agora acabei de posar em Londrina e tem live para vocês com a Avon”, disse.