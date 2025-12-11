Virginia gera 'baixaria' em festa do SBT após suposto 'calote' em empresários - (crédito: Reprodução/Instagram)

A confraternização do programa de Virginia no SBT, realizada na noite de quarta-feira (10) em São Paulo, acabou rendendo mais do que apenas clima festivo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Nesta quinta-feira (11), a apresentadora virou assunto nas redes sociais depois que vieram à tona relatos de uma confusão envolvendo fornecedores do evento.

De acordo com informações do jornalista Thiago Rocha, a festa foi organizada por meio de permutas: empresas forneceram comida, bebidas e serviços em troca de divulgação nas redes sociais.

A contrapartida prometida, segundo ele, incluía fotos de Virginia ao lado dos empresários responsáveis pelos produtos e serviços utilizados na celebração. No entanto, o combinado não teria sido cumprido.

A apresentadora, conforme a apuração, apareceu rapidamente na festa, ficando menos de 30 minutos no local, e deixou o ambiente antes de fazer os registros esperados com os parceiros comerciais.

O clima, então, azedou: fornecedores teriam interrompido a distribuição de alimentos, e o que era para ser uma comemoração de fim de ano virou motivo de irritação.

Um vídeo divulgado por Rocha mostra o momento em que uma pessoa, supostamente ligada à produção do programa, tenta contornar a situação.

Nas imagens, o profissional oferece uma solução alternativa: publicações no perfil do “Sabadou”, no Instagram, que soma mais de 2 milhões de seguidores.

“Um passou a informação errada e a outra parte não soube resolver, tá tudo bem. Mas vamos ser práticos a partir de agora, se não vamos ficar aqui até que horas tentando fazer isso? Me fala quem quer fazer publicação no Instagram do ‘Sabadou’, que eu já vou chamar uma equipe aqui para fazer a gravação”, diz ele no vídeo.