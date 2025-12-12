InícioColunistas#Mariana Morais
Carol Lekker suplica por emprego na Record após ser expulsa de 'A Fazenda'

Influenciadora não pensou duas vezes na hora de pedir um emprego na emissora

Carol Lekker suplica por emprego na Record após ser expulsa de 'A Fazenda' - (crédito: Record)
Horas após sua expulsão de "A Fazenda 17", Carol Lekker surpreendeu ao declarar, sem rodeios, que toparia integrar o time de funcionários da Record.

Durante a primeira entrevista após deixar o reality, a Miss Bumbum brincou, e insistiu, que aceitaria qualquer oportunidade dentro da emissora.

"Se esta casa me quiser, eu quero, eu estou preparada! Eles me pagando R$ 10 reais eu quero [risos]. Eu me mudo", iniciou ela.

"O que tiver pra fazer... Vou pra rua, vou pra metrô. Venho de mala e cuia e fico por aqui, faço até a tatuagem aqui no braço e digo que sou 'Record na veia'", declarou ela na Live do Eliminado, comandada por Lucas Selfie.

As falas repercutiram rapidamente nas redes sociais, onde internautas reagiram à disposição da ex-peoa. “Desesperada! Ficou sem nada, aí está assim”, comentou um usuário.

Outros chegaram a sugerir novos caminhos para Carol, como convites de agremiações carnavalescas. “Cadê as escolas de samba para chamar a musa”, questionou um seguidor.

Houve também quem ironizasse o comportamento dela no confinamento: “Ela vai desequilibrar um lá dentro”, escreveu outro.

Carol deixou o programa na madrugada desta quinta-feira (11), após um embate com Duda Wendling.

Durante a briga, ela acabou colocando a rival em um leve “mata-leão”, ação que infringe as normas do reality, que não permitem qualquer tipo de agressão física — motivo que levou à sua expulsão imediata.

 

 

 

 

 

Mariana Morais
12/12/2025
