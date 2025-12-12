Carol Lekker suplica por emprego na Record após ser expulsa de 'A Fazenda' - (crédito: Record)

Horas após sua expulsão de "A Fazenda 17", Carol Lekker surpreendeu ao declarar, sem rodeios, que toparia integrar o time de funcionários da Record.

Durante a primeira entrevista após deixar o reality, a Miss Bumbum brincou, e insistiu, que aceitaria qualquer oportunidade dentro da emissora.

"Se esta casa me quiser, eu quero, eu estou preparada! Eles me pagando R$ 10 reais eu quero [risos]. Eu me mudo", iniciou ela.

"O que tiver pra fazer... Vou pra rua, vou pra metrô. Venho de mala e cuia e fico por aqui, faço até a tatuagem aqui no braço e digo que sou 'Record na veia'", declarou ela na Live do Eliminado, comandada por Lucas Selfie.

As falas repercutiram rapidamente nas redes sociais, onde internautas reagiram à disposição da ex-peoa. “Desesperada! Ficou sem nada, aí está assim”, comentou um usuário.

Outros chegaram a sugerir novos caminhos para Carol, como convites de agremiações carnavalescas. “Cadê as escolas de samba para chamar a musa”, questionou um seguidor.

Houve também quem ironizasse o comportamento dela no confinamento: “Ela vai desequilibrar um lá dentro”, escreveu outro.

Carol deixou o programa na madrugada desta quinta-feira (11), após um embate com Duda Wendling.

Durante a briga, ela acabou colocando a rival em um leve “mata-leão”, ação que infringe as normas do reality, que não permitem qualquer tipo de agressão física — motivo que levou à sua expulsão imediata.