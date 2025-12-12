Mansão da família Richthofen vira 'ponto turístico' e preocupa vizinhança e autoridades - (crédito: Reprodução)

Em 2002, o país se chocou com a morte de Manfred e Marísia von Richthofen. O casal foi morto dentro da própria residência, na zona sul de São Paulo, após um plano arquitetado pela filha, Suzane von Richthofen.

Localizado no Campo Belo, o imóvel segue abandonado há mais de 20 anos e se tornou parada constante para jovens que estacionam na calçada apenas para registrar vídeos e selfies diante do portão.

O fluxo diário de visitantes tem provocado incômodo entre os moradores da rua, que já demonstram preocupação com a segurança.

Segundo informações do colunista Ullisses Campbell, os vizinhos temem que o imóvel, sem vigilância e totalmente fechado, acabe servindo de esconderijo para criminosos que circulam pela região.

A moradora Maria Emília de Médicis, de 56 anos, relatou esse receio: "Temos medo de que vire refúgio de assaltantes que atuam na região", afirmou ao colunista.

Mesmo após uma reforma externa realizada há alguns anos, o cenário atual é de abandono.

Conforme descreve Ullisses, a estrutura foi depredada: maçanetas desapareceram, a caixa de correio foi arrancada, o mato tomou conta do quintal e a fachada, antes branca, já não apresenta qualquer sinal de conservação.

A situação se tornou pauta nas reuniões da Associação de Moradores do Campo Belo, que busca pressionar o proprietário por providências.

Há relatos de que a casa vem sendo saqueada ao longo dos anos, o que reforça a sensação de descaso.

O atual dono contou ao colunista que adquiriu a mansão sem conhecer a história violenta envolvendo a família von Richthofen. Ele, no entanto, afirmou não ter planos de ocupar ou vender o imóvel.

Nas redes sociais, a mansão virou um prato cheio para quem quer criar conteúdo e surfar na onda de um dos crimes mais chocantes da década de 2000.