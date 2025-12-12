Avião não consegue pousar e Bárbara Evans descreve terror a bordo

Bárbara Evans detalha momentos de terror em voo: 'Achei que fosse morrer' - (crédito: Reprodução/Instagram)

Bárbara Evans recorreu às redes sociais para dividir com os seguidores aquele que classificou como um dos momentos mais aterrorizantes que já enfrentou.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em vídeos publicados nos stories do Instagram, a influenciadora apareceu bastante abalada, chorando, enquanto descrevia a experiência traumática vivida durante um voo que partiu do Rio de Janeiro com destino a São Paulo.

“Ontem foi o maior susto da minha vida, eu realmente achei que a gente fosse morrer. Só hoje tá caindo a ficha”, confessou.

A modelo explicou que o avião se preparava para pousar no aeroporto de Congonhas, porém, as rajadas de vento, que chegaram a cerca de 100 km/h por causa de um ciclone, impediram a aterrissagem.

O comandante precisou abortar a tentativa diversas vezes, ultrapassando quatro aproximações malsucedidas.

Com o clima extremo, a tripulação redirecionou o voo para o aeroporto de Viracopos, em Campinas, onde a aeronave conseguiu pousar com segurança.

“A gente foi parar em Campinas, pegamos um carro alugado e viemos até em casa. Porque o pessoal queria que a gente pegasse o voo de volta para Congonhas… coisa que o piloto tentou mais de quatro vezes”, relatou.

Ainda visivelmente nervosa com o que viveu, Bárbara não escondeu o alívio por estar viva. “Eu agradeço que a vida segue. Podia ser o encerramento ontem, e não foi. Então tô muito agradecida”, declarou.

Emocionada, ela disse que o episódio mudou sua percepção sobre o cotidiano. “Hoje vou valorizar muito mais cada segundo da minha vida. Cada segundo com meus filhos”, completou.